Το μέτρο που θεσπίστηκε για τη μείωση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ μάλλον προκαλεί σύγχυση στους καταναλωτές, καθώς, παρά την εφαρμογή του, η πρωτοβουλία καλύπτει κυρίως προϊόντα που δεν θεωρούνται απαραίτητα για το καθημερινό νοικοκυριό.

Μείωση τιμής σε τρόφιμα

– Γλυκό κουταλιού σε διάφορες γεύσεις

– Πασατέμπο ψημένο αλατισμένο/ ανάλατο

– Ηλιόσπορος

– Σταφίδα ξανθή/ μαύρη

– Φιστίκι αράπικο αλατισμένο/ ανάλατο

– Υποβρύχιο με γεύση βανίλια/ μανταρίνι

– Γαριδάκια

– Πατατάκια

– Ινδική καρύδα τριμμένη

– Ποπ κορν με βούτυρο

– Καλαμπόκι

– Παστέλι με σουσάμι/ φιστίκι

– Στραγάλια

– Τσίχλες σε διάφορες γεύσεις

Μείωση τιμής σε μη τρόφιμα

– Πιγκάλ μπάνιου

– Ξαραχνιάστρα τοίχου

– Φαράσι

– Σκούπα

– Φάκα για ποντίκια

– Πινέλο ξυρίσματος

– Κύπελλο με πινέλο για βαφή μαλλιών

– Εργαλείο για βλεφαρίδες

– Σφουγγαράκι μακιγιάζ

– Κλάμερ για μαλλιά

– Καρβουνάκια

– Μανταλάκια

«Δεν μπορείς να μου έχεις 25 διαφορετικές τσίχλες. Είναι πράγματα χρήσιμα, δεν είναι πρώτης ανάγκης», λέει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας μιλώντας στο ΜEGA που φιλοξένησε το σχετικό ρεπορτάζ.

«Ασανσέρ» η τιμή των προϊόντων που συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση

Την ίδια στιγμή, τα προϊόντα που συμμετέχουν στην εθελοντική μείωση, παρουσιάζουν αυξομειώσεις στις τιμές τους, με ορισμένα να έχουν υψηλότερη τιμή τώρα, με την έκπτωση, παρά πριν εφαρμοστεί το μέτρο.

Ενδεικτικά:

– Μακαρόνια οικογενειακή συσκευασία: 2,86€ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 4,47€ (15/10), 4,23€ (σήμερα)

– Κριθαράκι: 0,70€ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 1,38€ (15/10), 0,99€ (σήμερα)

– Αναψυκτικό 1,5 λίτρο: 1,67€ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 1,97€ (σήμερα)

– Δημητριακά: 2,49€ (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 4,33€ (σήμερα)

– Σαλάμι αέρος: 9,50€/κιλό (τιμή Σεπτεμβρίου έως 7/10), 12,04€/κιλό (σήμερα)

«Έχουμε δει σε πολλά προϊόντα τιμές φθηνότερες πριν μπούνε στην εθελοντική μείωση τιμής και μπήκαν στην εθελοντική μείωση με πολύ μεγάλες αυξήσεις», συμπληρώνει ο κ. Ραυτόπουλος.