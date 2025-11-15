Το νέο πλαίσιο που ενέκρινε το Ecofin αφορά κυρίως προϊόντα που αγοράζονται μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών όπως η Temu και η Shein. Η απόφαση για επιβολή τελωνειακών δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές μικροδεμάτων αξίας έως 150 ευρώ αναμένεται να μεταβάλει ουσιαστικά τον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος των συγκεκριμένων προϊόντων, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι κινεζικές πλατφόρμες να απορροφήσουν μέρος του επιπλέον κόστους, προκειμένου να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές πλατφόρμες θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση τους, αξιοποιώντας τη νέα ισορροπία στον ανταγωνισμό. Παρ’ όλα αυτά, μεγάλο μέρος των προϊόντων εξακολουθεί να παράγεται στην Κίνα, γεγονός που ήδη επιβαρύνει τις τιμές λόγω του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η θέση της Κομισιόν

Μετά τη συνεδρίαση του Ecofin, ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Βάλντις Ντομπρόφσκις, δήλωσε ότι «καταλήξαμε σε σημαντική πολιτική συμφωνία για να προχωρήσουμε με την κατάργηση του ορίου ελάφρυνσης των τελωνειακών δασμών για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ».

Όπως διευκρίνισε, στόχος είναι η εφαρμογή της νέας ρύθμισης το συντομότερο δυνατό εντός του επόμενου έτους. Η απόφαση, πρόσθεσε, ανταποκρίνεται στην εκρηκτική αύξηση των διαδικτυακών αγορών από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα. Μόνο το 2024, εισήχθησαν στην ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια είδη, εκ των οποίων το 91% προήλθε από την Κίνα.

«Η επιβολή τελωνειακών δασμών σε τέτοιες αποστολές αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της Τελωνειακής μας Ένωσης», υπογράμμισε ο Ντομπρόφσκις.

«Η Ευρώπη υπερασπίζεται τα οικονομικά της συμφέροντα»

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, σημείωσε ότι «η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την κατάργηση του ισχύοντος ορίου de minimis των 150 ευρώ στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά τον θεμιτό ανταγωνισμό και την υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεών της».

Ο Σέφκοβιτς επεσήμανε πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως οι λιανοπωλητές, ζητούν εδώ και καιρό την άρση αυτής της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. «Δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα – πρόκειται για ζήτημα ικανότητας της Ευρώπης να υπερασπιστεί τα οικονομικά της συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεργαστούν στενά με τα κράτη μέλη για την εξεύρεση ρεαλιστικής, προσωρινής λύσης που θα εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις λόγω τεχνικών δυσκολιών. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της και να τηρεί τον θεμιτό ανταγωνισμό», κατέληξε, υπογραμμίζοντας πως η μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Κομισιόν.