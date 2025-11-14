Το νέο πλαίσιο αφορά κυρίως προϊόντα που αγοράζονται μέσω πλατφορμών όπως η Temu και η Shein.

Η απόφαση του Ecofin για την επιβολή τελωνειακών δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές μικροδεμάτων αξίας έως 150 ευρώ, αλλάζει σημαντικά τον χάρτη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ.

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να αυξήσει το κόστος των συγκεκριμένων προϊόντων, καθιστώντας τα λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με άλλα. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν οι κινεζικές πλατφόρμες θα απορροφήσουν το επιπλέον βάρος, μειώνοντας τις αρχικές τους τιμές για να διατηρήσουν το μερίδιο αγοράς τους.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές και αμερικανικές πλατφόρμες θα έχουν την ευκαιρία να ενισχύσουν τη θέση τους, εκμεταλλευόμενες την ανακατανομή των όρων ανταγωνισμού. Πολλά από τα προϊόντα που διακινούνται, πάντως, εξακολουθούν να παράγονται στην Κίνα, γεγονός που επιβαρύνει ήδη το κόστος λόγω του συνεχιζόμενου εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Η θέση της Κομισιόν

Μετά τη συνεδρίαση του Ecofin, ο κοινοτικός επίτροπος Οικονομικών, Βάλντις Ντομπρόφσκις, δήλωσε πως «καταλήξαμε σε σημαντική πολιτική συμφωνία για να προχωρήσουμε με την κατάργηση του ορίου ελάφρυνσης των τελωνειακών δασμών για αγαθά αξίας έως 150 ευρώ που εισέρχονται στην ΕΕ».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι η εφαρμογή της νέας ρύθμισης το συντομότερο δυνατό μέσα στο επόμενο έτος. Η απόφαση, πρόσθεσε, ανταποκρίνεται στην εκρηκτική αύξηση των διαδικτυακών αγορών από τρίτες χώρες, κυρίως από την Κίνα. Μόνο το 2024, εισήχθησαν στην ΕΕ 4,6 δισεκατομμύρια τέτοια είδη, εκ των οποίων το 91% προήλθε από την Κίνα.

«Η επιβολή τελωνειακών δασμών σε τέτοιες αποστολές αποτελεί σημαντικό βήμα προς την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την περαιτέρω ενίσχυση της Τελωνειακής μας Ένωσης», υπογράμμισε ο Ντομπρόφσκις.

«Η Ευρώπη υπερασπίζεται τα οικονομικά της συμφέροντα»

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, σημείωσε ότι «η επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την κατάργηση του ισχύοντος ορίου de minimis των 150 ευρώ στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά τον θεμιτό ανταγωνισμό και την υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεών της».

Ο Σέφκοβιτς τόνισε πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, κυρίως οι λιανοπωλητές, ζητούν επίμονα την άρση αυτής της στρέβλωσης του ανταγωνισμού. «Δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα – πρόκειται για ζήτημα ικανότητας της Ευρώπης να υπερασπιστεί τα οικονομικά της συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα συνεργαστούν στενά με τα κράτη μέλη για την εξεύρεση ρεαλιστικής, προσωρινής λύσης που θα εφαρμοστεί άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις λόγω τεχνικών δυσκολιών. «Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να προστατεύει αποτελεσματικά τα σύνορά της και να τηρεί τον θεμιτό ανταγωνισμό», κατέληξε ο Σέφκοβιτς, υπογραμμίζοντας ότι η μεταρρύθμιση της Τελωνειακής Ένωσης παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της Κομισιόν.