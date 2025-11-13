Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε νέο πλαίσιο φορολόγησης μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ, τα οποία προέρχονται κυρίως από την Κίνα, καταργώντας την υφιστάμενη απαλλαγή από δασμούς για προϊόντα χαμηλής αξίας. Η σχετική απόφαση αναμένεται να εγκριθεί σήμερα στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών.

Η πρόταση, που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει επιβολή τελών διεκπεραίωσης για κάθε μικρό πακέτο που εισέρχεται στην ΕΕ. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν ηλεκτρονικές αγορές από τις πλατφόρμες Shein και Temu. Αν και το τελικό ποσό δεν έχει καθοριστεί, η Κομισιόν εισηγήθηκε επιβάρυνση δύο ευρώ ανά δέμα.

Αρχικά, τα μέτρα επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ στα μέσα του 2028, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθμισης της τελωνειακής ένωσης, που στοχεύει στην εναρμόνιση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο ευρωπαίος επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς σε ενημερωτικό σημείωμα προς τους «27», «το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν ανταποκρίνεται στον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης». Πολλοί τομείς της αγοράς ζητούν άμεση αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλεί η απαλλαγή των μικρών πακέτων από δασμούς.

Μεταβατικό σύστημα φορολόγησης

Η Κομισιόν και οι υπουργοί Οικονομικών αναμένεται να συμφωνήσουν στην ανάγκη υιοθέτησης μεταβατικού συστήματος φορολόγησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους. Στόχος είναι η σταδιακή εφαρμογή των νέων μέτρων χωρίς καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με σχέδιο κοινού ανακοινωθέντος, τα κράτη-μέλη θα δεσμευθούν να εξεύρουν μια απλή και προσωρινή λύση, ικανή να εφαρμοστεί μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026, λαμβάνοντας υπόψη τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης.

Τα μεταβατικά μέτρα αναμένεται να τεθούν προς έγκριση στο επόμενο Συμβούλιο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκεμβρίου.