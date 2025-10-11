Οι τιμές στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις το τελευταίο έτος, με ορισμένα είδη να «εκτοξεύονται». Μάλιστα, στη Βαρβάκειο Αγορά, καταφθάνουν καθημερινά πολλοί καταναλωτές για να προμηθευτούν φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, με ορισμένους να διαμαρτύρονται για ανατιμήσεις στις τιμές.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών Βαρβακείου Αγοράς, κ. Βασίλης Σίμος που μίλησε στην εκπομπή «10′ με τόνο» του ΕΡΤnews, σχολίασε πως οι τιμές των θαλασσινών και του φρέσκου ψαριού έχουν πέσει. Συγκεκριμένα, είπε: «Στη Βαρβάκειο θα δούμε ένα 30 με 40% κάτω σε πάρα πολλά είδη».

Ταυτόχρονα, για την κίνηση της αγοράς τόνισε: «Επιτέλους βλέπουμε λίγο κόσμο, διότι το προηγούμενο διάστημα η αγορά ήταν σχεδόν άδεια. Σάββατο είναι και ο κόσμος τιμάει τη Βαρβάκειο, ενώ πλέον έχουν ξεκινήσει και οι τράτες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σαφώς καλύτερες τιμές στα ψάρια».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η αγορά παρουσιάζει ανταγωνιστικές τιμές, κυρίως λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης επιχειρήσεων στον ίδιο χώρο: «Στη Βαρβάκειο λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Είμαστε περίπου 120 επιχειρήσεις σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους. Όταν ένας κατεβάσει την τιμή κατά μισό ευρώ, οι υπόλοιποι ακολουθούν για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν. Γιατί τα ψάρια είναι ευπαθές προϊόν και πρέπει να πουληθούν γρήγορα».

Η αγορά προσφέρει μεγάλη ποικιλία και σε ιχθυοκαλλιέργειας, με τις τιμές να κυμαίνονται ως εξής:

Λαβράκι στα 6,99€/κιλό

Φαγκρί στα 7,99€/κιλό

Τσιπούρες φρέσκες Ελλάδας από 8,50€/κιλό έως 8,99€/κιλό

Φαγκριά στα 9,98€/κιλό

Κουπιά στα 7,99€/κιλό

Κεφαλόπουλα στα 3,98€/κιλό

Ο αυξημένος ανταγωνισμός στη Βαρβάκειο φαίνεται να λειτουργεί υπέρ του καταναλωτή, με τους επαγγελματίες να προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλές τιμές σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.