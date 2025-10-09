Το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια. Μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί για το διαπιστώσει κανείς.

Η ακρίβεια όμως «χτυπά» και την θάλασσα, όπου γαύρος και σαρδέλα έχουν γίνει είδος πολυτελείας.

Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

9/2024 – 9/2025

Φρέσκα κρέατα: + 10,18%

Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%

Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%

Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%

πηγή: ΙΕΛΚΑ

Οι λόγοι πίσω από την ακρίβεια στα ψάρια

1.Αυξημένα μεροκάματα

2.Μείωση αλιευμάτων

2024: 54.708,3 τόνοι

11,3% από το 2023

3.Αύξηση κόστους εξοπλισμού και συντήρησης

4.Μεσάζοντες

Τιμή χονδρικής: Πόσο ανέβηκαν σε 1 χρόνο (2024 – 2025)

(Κεντρική ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)