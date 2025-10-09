Το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια. Μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί για το διαπιστώσει κανείς.

Η ακρίβεια όμως «χτυπά» και την θάλασσα, όπου γαύρος και σαρδέλα έχουν γίνει είδος πολυτελείας.

Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

9/2024 – 9/2025

  • Φρέσκα κρέατα: + 10,18%
  • Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%
  • Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%
  • Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%

πηγή: ΙΕΛΚΑ

Οι λόγοι πίσω από την ακρίβεια στα ψάρια

1.Αυξημένα μεροκάματα

2.Μείωση αλιευμάτων

2024: 54.708,3 τόνοι

11,3% από το 2023

3.Αύξηση κόστους εξοπλισμού και συντήρησης

4.Μεσάζοντες

Τιμή χονδρικής: Πόσο ανέβηκαν σε 1 χρόνο (2024 – 2025)

(Κεντρική ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)

  • Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€
  • Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€
  • Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€
  • Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€

Τελευταία Νέα