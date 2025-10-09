Το μεγαλύτερο αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει η ακρίβεια. Μία βόλτα στο σούπερ μάρκετ αρκεί για το διαπιστώσει κανείς.
Η ακρίβεια όμως «χτυπά» και την θάλασσα, όπου γαύρος και σαρδέλα έχουν γίνει είδος πολυτελείας.
Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
9/2024 – 9/2025
- Φρέσκα κρέατα: + 10,18%
- Μπισκότα, σοκολάτες: + 9,88%
- Γαλακτοκομικά, χυμοί: + 4,26%
- Φρέσκα ψάρια, θαλασσινά: +3,79%
πηγή: ΙΕΛΚΑ
Οι λόγοι πίσω από την ακρίβεια στα ψάρια
1.Αυξημένα μεροκάματα
2.Μείωση αλιευμάτων
2024: 54.708,3 τόνοι
11,3% από το 2023
3.Αύξηση κόστους εξοπλισμού και συντήρησης
4.Μεσάζοντες
Τιμή χονδρικής: Πόσο ανέβηκαν σε 1 χρόνο (2024 – 2025)
(Κεντρική ιχθυόσκαλα Κερατσινίου)
- Σαρδέλα: 4-5€ -> 7-8€
- Γαύρος: 3-4€ -> 5-6€
- Τσιπούρα ιχθυοτροφείου: 5-6€ -> 7-9€
- Λαβράκι ιχθυοτροφείου 10€ -> 12€