Η αστυνομία απάντησε με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το μεσημέρι της Δευτέρας. Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι αγρότες προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ οι αγρότες πέταξαν πέτρες και η κατάσταση ήταν τεταμένη για αρκετά λεπτά.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, δημιουργώντας, όπως υπογραμμίζουν, «όρους κατάρρευσης».

«Είναι θέμα επιβίωσης», πρόσθεσε ο κ. Μανουράς, επισημαίνοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει εντός της ημέρας για τη συνέχεια των δράσεων και την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το Creta24, στην οδό Σενετάκη υπάρχει οδόφραγμα από τους αστυνομικούς, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό.

Ένταση επικρατεί αυτήν την ώρα και στα Χανιά, όπου αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από το αεροδρόμιο. Εικόνες από το σημείο έδειχναν εξαγριωμένους παραγωγούς να σπάνε με πέτρες τζάμια περιπολικών και άλλους να ανατρέπουν όχημα της ΕΛΑΣ.