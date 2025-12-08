Μήνυμα προς την κυβέρνηση έστειλαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα ότι ο διάλογος θα γίνει «με τα τρακτέρ στους δρόμους», συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως δήλωσε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, Σωκράτης Αλειφτήρας, «βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο πλαίσιο μιας ήπιας κλιμάκωσης που αποφασίσαμε έπειτα από χθεσινή μας γενική συνέλευση. Στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς είμαστε αγανακτισμένοι», σύμφωνα με το larissanet.gr.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση λέει ότι έχει τις πόρτες ανοιχτές και είναι έτοιμη για διάλογο. Από την άλλη, είδαμε σήμερα συναδέλφους στην Καρδίτσα να εμποδίζονται από αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας στο γραφείο του κ. Τσιάρα». Παράλληλα, τόνισε ότι «ο Πρωθυπουργός ζητά διάλογο με ανοιχτούς δρόμους, όμως αυτός ο διάλογος, όταν και αν υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και αφού η κυβέρνηση απαντήσει στα αιτήματα που γνωρίζει καλά, θα γίνει με το τρακτέρ στον δρόμο».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα, αύριο στις 18:00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα γενική συνέλευση στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου θα αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών.

Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να συγκληθεί η Πανελλαδική Επιτροπή για να υπάρξει συντονισμός των δράσεων σε όλη τη χώρα, καθώς –όπως σημείωσε– «πρόκειται για έναν αγώνα επιβίωσης που δίνουμε όλοι μαζί».