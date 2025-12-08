Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου μετά την είσοδο ομάδας αγροτών στον χώρο της πίστας, έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από την πύλη. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, αγρότες κατάφεραν να περάσουν στον χώρο στάθμευσης των αεροσκαφών, με αποτέλεσμα ο αερολιμένας να εκδώσει Notam που ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας του.

Εκρηκτική είναι η ατμόσφαιρα και στα Χανιά, όπου οι αγρότες προχώρησαν επίσης σε αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ αναποδογύρισαν και περιπολικό.

Η οδηγία κάνει λόγο για κατάσταση «zero rate», γεγονός που σημαίνει ότι το αεροδρόμιο δεν δέχεται πτήσεις μέχρι νεοτέρας.

Νωρίτερα επικράτησε ένταση μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο Ηράκλειο με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να κάνουν χρήση χημικών και κρότου λάμψης.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, δημιουργώντας, όπως υπογραμμίζουν, «όρους κατάρρευσης».

«Είναι θέμα επιβίωσης», πρόσθεσε ο κ. Μανουράς, επισημαίνοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει εντός της ημέρας για τη συνέχεια των δράσεων και την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων.

Χανιά: Αγρότες βανδάλισαν όχημα της ΕΛ.ΑΣ.

Πετροπόλεμος, χημικά, κρότου λάμψης και καπνογόνα βρίσκονται αυτή την ώρα έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αγρότες είχαν λάβει την απόφαση να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Τελικά πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και άρχισαν να οδεύουν προς το αεροδρόμιο. Συνάδελφοί τους όμως, εγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά από τις κλούβες και τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και για αυτό τον λόγο υπήρξαν εκτεταμένα επεισόδια.

Βίντεο από το την στιγμή του βανδαλιμσού του περιπολικού: