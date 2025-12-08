Πετροπόλεμος, χημικά, κρότου λάμψης και καπνογόνα βρίσκονται αυτή την ώρα έξω από το αεροδρόμιο Χανίων, καθώς οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να σπάσουν το μπλόκο των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αγρότες είχαν λάβει την απόφαση να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Τελικά πολλοί αγρότες και κτηνοτρόφοι έσπασαν το αστυνομικό μπλόκο και άρχισαν να οδεύουν προς το αεροδρόμιο. Συνάδελφοί τους όμως, εγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά από τις κλούβες και τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ.. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και για αυτό τον λόγο υπήρξαν εκτεταμένα επεισόδια.

Βίντεο από το την στιγμή του βανδαλιμσού του περιπολικού:

Η Αστυνομία απάντησε με ρίψη χημικών και κρότου λάμψης στην προσπάθεια των αγροτών να σπάσουν τον αστυνομικό φραγμό και να αποκλείσουν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην επιμονή των συγκεντρωμένων να πλησιάσουν πιο κοντά στο Αεροδρόμιο Ηράκλειου, ξεκίνησαν μικροσυμπλοκές, με πετροπόλεμο και χρήση χημικών.

Παρά τις διαπραγματεύσεις, η ένταση κλιμακώθηκε όταν οι αγρότες προσπάθησαν να παραβιάσουν τον αστυνομικό κλοιό. Η αστυνομία απάντησε με χρήση χημικών και κρότου λάμψης, ενώ οι αγρότες πέταξαν πέτρες και η κατάσταση ήταν τεταμένη για αρκετά λεπτά.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν πως οι οικονομικές και παραγωγικές συνθήκες τους οδηγούν μακριά από τις περιουσίες τους, δημιουργώντας, όπως υπογραμμίζουν, «όρους κατάρρευσης».

«Είναι θέμα επιβίωσης», πρόσθεσε ο κ. Μανουράς, επισημαίνοντας ότι η Συντονιστική Επιτροπή θα αποφασίσει εντός της ημέρας για τη συνέχεια των δράσεων και την κατεύθυνση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με το Creta24, στην οδό Σενετάκη υπάρχει οδόφραγμα από τους αστυνομικούς, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να δηλώνουν πως θα φτάσουν στο αεροδρόμιο με κάθε τρόπο, προκειμένου να προχωρήσουν στον αποκλεισμό.