Προβλήματα στη λειτουργία της Cloudflare καταγράφονται τις τελευταίες ώρες, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει επίσημα ότι διερευνά δυσλειτουργίες στο Cloudflare Dashboard και στα σχετικά APIs.

Το πρόβημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα αρκετές ιστοσελίδες και εφαρμογές που βασίζονται στις υπηρεσίες της εταιρείας να εμφανίζουν σφάλματα ή να είναι προσωρινά μη διαθέσιμες. Στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή της, η Cloudflare ανέφερε ότι «συνεχίζει να διερευνά το ζήτημα», χωρίς να έχει δοθεί ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.

Η τελευταία ενημέρωση της Cloudfare

Παρότι δεν πρόκειται για πλήρη κατάρρευση, αρκετοί χρήστες στα social media – κυρίως στο Χ – αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης, με το Canvas και το Zoom να παρουσιάζουν προσωρινή αστάθεια.

Η Cloudflare ενημέρωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προγραμματισμένη συντήρηση στο datacenter της στο Detroit (DTW) μέχρι τις 13:00 UTC (15:00 ώρα Ελλάδος). Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορεί να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις ή προσωρινές διακοπές, καθώς μέρος της κίνησης αναδρομολογείται. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση ότι το ζήτημα συνδέεται άμεσα με τις αναφορές χρηστών για προβλήματα πρόσβασης.

Ωστόσο, οι περισσότερες πλατφόρμες που εμφάνιζαν δυσλειτουργίες δείχνουν να έχουν επανέλθει και να λειτουργούν κανονικά, κάτι που υποδηλώνει ότι το πρόβλημα βαίνει προς σταθεροποίηση.

