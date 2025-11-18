Ορισμένοι γνωστοί ιστότοποι, συμπεριλαμβανομένων των X και ChatGPT, έπαψαν να λειτουργούν για ορισμένους χρήστες λόγω προβλημάτων που επηρέασαν τη μεγάλη εταιρεία υποδομών διαδικτύου Cloudflare.

Χιλιάδες χρήστες άρχισαν να αναφέρουν προβλήματα με τους ιστότοπους, καθώς και με άλλες υπηρεσίες, στον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας Downdetector λίγο μετά τις 11:30 GMT την Τρίτη.

Η Cloudflare ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι παρατήρησε «μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες της Cloudflare από τις 11:20 UTC», η οποία προκάλεσε σφάλματα στην κίνηση που διέρχεται από το δίκτυό της.

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία της αύξησης της ασυνήθιστης κίνησης», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «όλοι μας εργαζόμαστε εντατικά για να διασφαλίσουμε ότι όλη η κίνηση εξυπηρετείται χωρίς σφάλματα».

Στην αρχική του σελίδα, το X εμφανίζει ένα μήνυμα σε ορισμένους χρήστες που αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα με τον εσωτερικό του διακομιστή, ως αποτέλεσμα ενός «σφάλματος» που προέρχεται από το Cloudflare.

Ο ιστότοπος του ChatGPT εμφάνιζε επίσης ένα μήνυμα σφάλματος που ενημέρωνε ορισμένους χρήστες: «παρακαλώ ξεμπλοκάρετε το challenges cloudflare.com για να συνεχίσετε».

Η Cloudflare ανέφερε σε προηγούμενη ανακοίνωση στον πίνακα ελέγχου της κατάστασης των υπηρεσιών της ότι τα προβλήματα που αντιμετώπιζε «ενδέχεται να επηρεάσουν πολλούς πελάτες».

Σε μεταγενέστερες ενημερώσεις πρόσθεσε ότι «οι υπηρεσίες αποκαθίστανται», αλλά ορισμένοι πελάτες «ενδέχεται να συνεχίσουν να παρατηρούν υψηλότερα από το κανονικό ποσοστά σφαλμάτων, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης».

Τι είναι το Cloudflare;

Το Cloudflare είναι ένας τεράστιος πάροχος υπηρεσιών ασφάλειας στο διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες όπως τον έλεγχο των συνδέσεων των επισκεπτών σε ιστότοπους, ώστε να διασφαλίζεται ότι προέρχονται από ανθρώπους και όχι από bots.

Σύμφωνα με το Cloudflare, το 20% όλων των ιστότοπων παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με κάποια μορφή.

Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς τους ιστότοπους έχουν επηρεαστεί από αυτή τη διακοπή λειτουργίας και σε ποιο βαθμό.

Το ίδιο το Downdetector – ένας ιστότοπος στον οποίο συρρέουν πολλοί όταν οι ιστότοποι σταματούν να φορτώνουν ή φαίνεται να έχουν προβλήματα – εμφάνισε επίσης ένα μήνυμα σφάλματος, καθώς πολλοί προσπάθησαν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν την Τρίτη.

Ο Alp Toker, διευθυντής της NetBlocks, η οποία παρακολουθεί τη συνδεσιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, δήλωσε ότι η διακοπή «υποδηλώνει μια καταστροφική διαταραχή στην υποδομή του Cloudflare».

Πηγή: BBC