Αρκετοί ιστότοποι, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας X, φαίνεται να έχουν πληγεί από προβλήματα που επηρεάζουν την εταιρεία υποδομών διαδικτύου Cloudflare.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν προβλήματα με το Xκαι άλλες υπηρεσίες στον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών λειτουργίας Downdetector λίγο μετά τις 11:30 GMT την Τρίτη, μεταδίδει το BBC .

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας, η Cloudflare βρισκόταν προηγουμένως σε προγραμματισμένη συντήρηση στις 10 π.μ. UTC. Ωστόσο, η τελευταία ενημέρωση στην Κατάσταση Συστήματος της Cloudflare αναφέρει:

Η Cloudflare γνωρίζει και διερευνά ένα πρόβλημα που επηρεάζει πολλούς πελάτες: Εκτεταμένα σφάλματα 500, καθώς και σφάλματα στο Dashboard και το API της Cloudflare.

«Εργαζόμαστε για να κατανοήσουμε πλήρως τον αντίκτυπο και να μετριάσουμε αυτό το πρόβλημα. Περισσότερες ενημερώσεις θα ακολουθήσουν σύντομα» επισημαίνεται.

Αυτό συμβαίνει λίγες εβδομάδες μετά από μια διακοπή λειτουργίας που επηρέασε την Amazon Web Services και έθεσε εκτός λειτουργίας περισσότερους από 1.000 ιστότοπους και εφαρμογές.

Πηγές: BBC, tomshardware.com