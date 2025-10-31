Τέσσερις έφηβοι στην Κορσική τέθηκαν υπό κράτηση αυτήν την εβδομάδα, καθώς κατηγορούνται ότι έσφαξαν μια αγελάδα και το μοσχαράκι της το περασμένο καλοκαίρι, αναρτώντας στη συνέχεια βίντεο της πράξης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι νεαροί αφέθηκαν ελεύθεροι σήμερα, σύμφωνα με τις αρχές.

Η εισαγγελία του Αιάκιο ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για «βάρβαρες ενέργειες και απάνθρωπη συμπεριφορά που οδήγησαν στον θάνατο» των ζώων. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν την Τετάρτη και ένας τέταρτος, που φέρεται να παρείχε το μεταφορικό μέσο, την Πέμπτη. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ανάκριση.

Οι έφηβοι, ηλικίας 15 και 16 ετών, παραδέχθηκαν τις πράξεις τους, δήλωσε η διοικητής της αστυνομίας της Σαρτέν, Σοφί Σουσί, στη νότια Κορσική. Η ίδια περιέγραψε τα βίντεο που είχαν αναρτηθεί τον Ιούλιο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία έδειχναν τα παιδιά «βουτηγμένα στο αίμα» και «μια αγελάδα πεσμένη στο έδαφος, μέσα σε λίμνη αίματος, την ώρα που την αποκεφαλίζουν».

Στο υλικό φαίνεται επίσης το μοσχαράκι να περιφέρεται γύρω από τη μητέρα του, ενώ οι έφηβοι φωνάζουν «Σκοτώσαμε τη μητέρα σου» και στη συνέχεια το πυροβολούν. Τα βίντεο αφαιρέθηκαν γρήγορα από τις πλατφόρμες όπου είχαν δημοσιευθεί.

Ο ιδιοκτήτης των ζώων δεν έχει κατονομαστεί. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσει τον ρόλο κάθε εμπλεκόμενου στο περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Κορσικής.