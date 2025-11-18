Η Cloudflare ανακοίνωσε ότι έχει αποκαταστήσει πλήρως τις υπηρεσίες της, ύστερα από εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα και προκάλεσε σοβαρά προβλήματα πρόσβασης σε ιστότοπους και μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το X και το ChatGPT.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, «καταγράψαμε μια ασυνήθιστη αύξηση της επισκεψιμότητας σε μία από τις υπηρεσίες του Cloudflare από τις 13:20 (ώρα Ελλάδας)». Η ίδια πρόσθεσε ότι το φαινόμενο «προκάλεσε σφάλματα σε μέρος της κίνησης που διέρχεται από το δίκτυο Cloudflare».

Σε νεότερη ενημέρωση, η Cloudflare υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν «αποδεικτικά στοιχεία ότι η διακοπή ήταν αποτέλεσμα επίθεσης ή ότι προκλήθηκε από κακόβουλη δραστηριότητα», αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Τα προβλήματα άρχισαν να υποχωρούν σταδιακά. Οι αναφορές δυσλειτουργιών μειώθηκαν σε περίπου 2.800 έως τις 17:20 (ώρα Ελλάδας), από μια κορύφωση που ξεπέρασε τις 11.000, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διαδικτυακών προβλημάτων Downdetector.

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο ανέφεραν προβλήματα πρόσβασης σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το X, το ChatGPT, το βιντεοπαιχνίδι «League of Legends», το Canva και το Grindr, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η Cloudflare αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες διαδικτυακών υποδομών, παρέχοντας υπηρεσίες ασφάλειας και βελτιστοποίησης για ιστότοπους και εφαρμογές. Η αμερικανική εταιρεία διαχειρίζεται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας κίνησης στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε διακοπή λειτουργίας της ιδιαίτερα αισθητή σε παγκόσμιο επίπεδο.