Ήταν πέρυσι τέτοια εποχή μετά από μια νεροποντή και πάλι, όταν η διοίκηση του ΣΕΦ έφερε το τεχνικό επιμελητήριο και έγινε μια μελέτη για τη στεγανοποίηση της οροφής και στάλθηκε αυτή στη ΓΓΑ. Από εκεί και πέρα ουδέν την ίδια ώρα που η αντίστοιχη διοίκηση του ΟΑΚΑ, έχει καταφέρει να περάσει όλα τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης.

Σαφώς είναι ευθύνη της πολιτείας να διατηρεί την ισονομία και να επιβάλλει κάποιες δεσμεύσεις της, αλλά σαφέστατα παίζει ρόλο και ο τρόπος που η κάθε διοίκηση παίζει όλα τα χαρτιά της και εκεί το ΟΑΚΑ έχει κερδίσει κατά κράτος όχι μόνο τις εντυπώσεις αλλά και την ουσία.

Έχουν περάσει 8 χρόνια, επί κυβερνήσεως Σύριζα ακόμα, να φανταστεί κανείς, στο 2017 όπου ξοδεύτηκαν χρήματα του ελληνικού λαού και των φορολογουμένων για μια μελέτη για το περίφημο έργο της στεγανοποίησης της οροφής του ΣΕΦ. Ήταν η εποχή που η τότε διοίκηση του υπουργείου πανηγύριζε (και καλά έκανε για το συγκεκριμένο κομμάτι) για τους αναξιοποίητους…θησαυρούς που είχε βρει στις αποθήκες του ΣΕΦ και είχε αρχίσει να τους αξιοποιεί (διάφορος εξοπλισμός και άλλα). Όμως η μελέτη για τη στεγανοποίηση μπήκε σε ένα (ακόμα) συρτάρι.

Το 2020 με κυβέρνηση πλέον Νέας Δημοκρατίας, η ίδια μελέτη επικαιροποιήθηκε (με το…αζημίωτο και με νέα χρέωση) αλλά μπήκε και πάλι σε ένα (νέο) συρτάρι.

Την ίδια ώρα το σωματείο των εργαζομένων του ΣΕΦ «ούρλιαζε» προς κάθε κατεύθυνση, προειδοποιώντας για τους κινδύνους και λειτουργούσε ως μυρμήγκι δουλεύοντας και φωνάζοντας από το καλοκαίρι και όχι ως τζίτζικας ώστε να κάθονται (οι εργαζόμενοι) να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα του Σαρωνικού της περιοχής το καλοκαιράκι.

Ουδείς ουσιαστικά τους πήρε σοβαρα. Πριν από λίγες μέρες τα Nea.gr αποκάλυψαν την επιστολή που ετοίμασαν προς τον υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και ενημερώνοντας για τις ελλείψεις προσωπικού.

Σε ένα στάδιο 40 χρόνων πλέον πολλοί τεχνικοί σε κομβικές υπηρεσίες φυσιολογικά συνταξιοδοτήθηκαν ή άλλοι έφυγαν για άλλες υπηρεσίες. Τα Νea.gr αποκαλύπτουν σήμερα ότι οι 54 εργαζόμενοι που έχουν απομείνει ήταν πάνω από τους διπλάσιους πριν από τρία χρόνια και λιγότερα. Ήταν 110 άτομα το 2022 αλλά δεν αναπληρώθηκαν ούτε καν οι μισοί από αυτούς και αυτές που έφυγαν και ας ήταν κάποιοι και κάποιες σε κομβικές θέσεις !

Πέρυσι στη μεγάλη επίσης νεροποντή, οι εργαζόμενοι είχαν βγει και πάλι στα κάγκελα, καθώς άλλωστε αυτοί είναι (3-4 τραβάνε το συγκεκριμένο λούκι συνήθως) που θα κληθούν να λύσουν τις επικίνδυνες αποστολές όπως χθες για παράδειγμα και πολλές φορές με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.

Οι εκάστοτε διοικήσεις του ΣΕΦ αναλώνονταν σε μονοκομματικές γιορτές και εκδηλώσεις και σε έργα περισσότερο βιτρίνας (δεν λέμε ότι και αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν αλλά αφού έχει διασφαλιστεί η ομαλότητα και η ασφάλεια πρώτα στα υπόλοιπα).

Ναι το Υπουργείο και η διοίκηση του ΣΕΦ έχουν τη μερίδα του λέοντος όλα αυτά τα χρόνια στις ευθύνες (ξαναλέμε και επί κυβερνήσεων Σύριζα και επί Νέας Δημοκρατίας) αλλά και η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει το δικό της κομμάτι ευθύνης περισσότερο ίσως στο επικοινωνιακό.

Πρόκειται να πάρει (και το γνωρίζει) ένα στάδιο φιλέτο το οποίο όμως έχει τεράστια θέματα. Για να περάσει μια στεγανοποίηση και να προχωρήσει η μελέτη και η υλοποίηση, μετά από τις ενστάσεις και όλα τα γραφειοκρατικά στην Ελλάδα χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να ενημερώνει συνεχόμενα, ακόμα και με συνεντεύξεις Τύπου για το θέμα και να το καυτηριάζει συνεχώς. Επίσης θα μπορούσε να τελειώσει ιδιωτικά το έργο μέσα σε 3-4 μήνες και να πιέσει την κυβέρνηση έχοντας και τα σχετικά τιμολόγια στα χέρια του να τα πάρει σε ανταποδοτικά τέλη, όταν του παραχωρηθεί το στάδιο.

Ήδη οι Ερυθρόλευκοι έχουν βάλει προσωπικά κεφάλαια πάνω από 3.000.000 ευρώ θα είχαν βάλει το πολύ άλλα 2.000.000 όσο ένα καλό συμβόλαιο ενός παίκτη που μπορεί να μη βγει σε μια ομάδα και να μην παίξει ανάλογα (οι ομάδες έχουν «πληρώσει» πολλές επιλογές που δεν βγήκαν διαχρονικά). Και άλλωστε όταν έχει ήδη βάλει 3.000.000 plus για ένα στάδιο που δεν είναι δικό σου αλλά το κάνεις (σωστά) για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας με όλες τις ανέσεις, γιατί να μην δώσεις και άλλο ένα ποσό για την στεγανοποίηση.

Εδώ ξαναλέμε τα χρήματα θα μπορούσε να τα διασφαλίσει με μια διμερή συμφωνία με την κυβέρνηση ενόψει επικείμενης παραχώρησης αργότερα της εγκατάστασης για 49 χρόνια.

Ο αρνητικός αντίκτυπος σε όλη την Ευρώπη για τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις (αναβολή αγώνα σε κλειστό γήπεδο λόγω βροχόπτωσης και δύσκολων καιρικών συνθηκών) πέφτει καλώς ή κακώς κυρίως και βασικά πάνω στη γηπεδούχο ομάδα και ουδείς στο εξωτερικό θα ασχοληθεί με ΓΓΑ ή διοίκηση ΣΕΦ.

Ο Ολυμπιακός είναι υπόλογος στα μάτια των Ευρωπαίων φιλάθλων και όχι οι αρτηριοσκληρώσεις του ελληνικού δημοσίου. Μπορεί να ακούγεται άδικο, αλλά αυτό συμβαίνει.

Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε μονόδρομο και θα πρέπει να αντιδράσουν αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες. Όπως πήραν πανάκριβα μηχανήματα για τους αθλητές τους, έριξαν πολλά λεφτά για ανακαίνιση αποδυτηρίων, γραφεία και πολλά άλλα, πρέπει να πάρουν πάνω τους το θέμα της στεγανοποίησης κάνοντας συμφωνία με την κυβέρνηση για ανταποδοτικά τέλη.

Νέο φιάσκο αναβολής αγώνα (και δεν μιλάμε τόσο για έναν παιχνίδι της GBL όπως για παράδειγμα το Ολυμπιακός-ΑΕΚ της Κυριακής) στην Ευρωλίγκα λόγω βροχόπτωσης δεν θα είναι ανεκτό από κανέναν.