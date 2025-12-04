Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε ότι παραχωρεί το ΟΑΚΑ για τη διεξαγωγή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, μετά την αναβολή του ματς για λόγους ασφαλείας. Η κίνηση αυτή, η οποία έγινε χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, όπως ο ίδιος υπογράμμισε, προκάλεσε νέο κύκλο έντασης και συζητήσεων.
Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο Παναθηναϊκός προσφέρει δωρεάν το γήπεδο προκειμένου η αναμέτρηση να πραγματοποιηθεί κανονικά, μια πρωτοβουλία που επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα του ρόλου του κράτους στη διαχείριση τέτοιων κρίσεων, αλλά και τη σύνθετη σχέση ανάμεσα στους δύο «αιώνιους» συλλόγους.
