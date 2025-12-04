Οριστική η αναβολή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της Euroleague, εξαιτίας της «κακοκαιρίας Byron που πλήττει έντονα την Αττική εδώ και μερικές ώρες.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης «πήρε πάνω του» την κατάσταση και αποφάσισε για λόγους ασφαλείας το παιχνίδι των ερυθρόλευκων με την τουρκική ομάδα να αναβληθεί.

Για τις εικόνες ντροπής που παρουσιάστηκαν στο ΣΕΦ, όπου και διαξάγονται ευρωπαϊκοί αγώνες, την ευθύνη έχουν η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η ηγεσία του υπ. Αθλητισμού οι οποίοι ενώ γνώριζαν το πρόβλημα δεν είχαν φρονίσει για την αντιμετώπισή του.