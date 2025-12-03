Προβλήματα προέκυψαν για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ δεν προπονήθηκε την Τετάρτη λόγω πυρετού. Ο Γάλλος φόργουορντ τίθεται σε καθεστώς αμφιβολίας για το ματς της Πέμπτης στο ΣΕΦ (21:15) για τη EuroLeague.

Η κατάσταση του Φουρνιέ θα αξιολογηθεί ξανά πριν από τον αγώνα, ώστε οι προπονητές να πάρουν τη τελική απόφαση για τη συμμετοχή του. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει αγωνία στον Ολυμπιακό, ο οποίος περιμένει να δει αν θα έχει στη διάθεσή του τον έμπειρο παίκτη για ένα κρίσιμο ματς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.