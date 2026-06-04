Ένα Boeing 787 της Lufthansa υπέστη κατάρρευση του εμπρόσθιου συστήματος προσγείωσης στον χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με εκπρόσωπο του αεροδρομίου.

Η Lufthansa επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες. Εκπρόσωπος της Fraport, της εταιρείας που διαχειρίζεται τον μεγαλύτερο αεροπορικό κόμβο της Γερμανίας, ανέφερε ότι το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 12:45 μ.μ. τοπική ώρα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ στο αεροσκάφος δεν επέβαιναν επιβάτες τη στιγμή του περιστατικού.

Το Boeing 787 Dreamliner, δικινητήριο αεροσκάφος ευρείας ατράκτου που χρησιμοποιεί η Lufthansa κυρίως σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων, αποτελεί σχετικά πρόσφατη προσθήκη στον στόλο της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

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