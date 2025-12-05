Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαχτσε, που είχε οριστεί για το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αναβλήθηκε εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Αττική. Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον σε συνεννόηση με την EuroLeague, εξετάζοντας πιθανές νέες ημερομηνίες όπως η Τρίτη ή η Τετάρτη της επόμενης εβδομάδας, αλλά και η 30ή Δεκεμβρίου. Παράλληλα, δεν αποκλείεται ο αγώνας να τοποθετηθεί ακόμη και αργότερα μέσα στη σεζόν.

O κανονισμός που πρέπει να ακολουθήσουν

Δεδομένο πάντως είναι ότι το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί την Παρασκευή (5/12). Όποτε κι αν οριστεί τελικά, ισχύει ένας σημαντικός κανονισμός: οι ομάδες υποχρεούνται να αγωνιστούν με τα ρόστερ που είχαν δηλώσει πριν από την 14η αγωνιστική.

Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εάν ο Ολυμπιακός προχωρήσει σε μεταγραφή την 8η Δεκεμβρίου (ενδεικτική ημερομηνία), ο νέος παίκτης δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ούτε στις πιθανές ημερομηνίες της Τρίτης ή Τετάρτης, ούτε στην 30ή Δεκεμβρίου, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα διεξαχθεί η αναμέτρηση.

Ομοίως, η Φενέρμπαχτσε θα παραταχθεί αποκλειστικά με τους αθλητές που είχε δηλώσει στη διοργάνωση έως το βράδυ της 3ης Δεκεμβρίου, δηλαδή πριν την έναρξη της 14ης αγωνιστικής.

Οι διαθέσιμοι παίκτες για τον Ολυμπιακό

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Νετζήπογλου, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Γουόρντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζένκοβ, Χολ, Αντετοκούνμπο, Μιλουτίνοφ.

Οι διαθέσιμοι παίκτες για τη Φενέρμπαχτσε

Μπάλντουιν, Γουίλμπεκιν, Ζάγκαρς, Χολ, Μαχμούτογλου, Μπόστον, Χόρτον-Τάκερ, Μπιτίμ, Μπιμπέροβιτς, Κόλσον, Μπίρσεν, Γιάντουνεν, Μέλι, Μπιρτς, Μπέικοτ.