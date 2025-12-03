Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου προς την Ουκρανία, ωστόσο η πρόταση αυτή προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Βέλγιο. Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μαξίμ Πρεβό, δήλωσε ότι η πρόταση «δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες» των Βέλγων και παραμένει «η χειρότερη επιλογή».

«Αισθανόμαστε απογοήτευση που δεν εισακουσθήκαμε. Οι ανησυχίες μας υποβαθμίστηκαν», ανέφερε ο Πρεβό προσερχόμενος στη σύνοδο του NATO στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας τη δυσαρέσκεια της βελγικής διπλωματίας για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ τόνισε ότι το Βερολίνο λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του τις βελγικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Όπως είπε, μπορεί να βρεθεί λύση εφόσον όλοι οι σύμμαχοι παραμείνουν ενωμένοι.

Η πρόταση της Κομισιόν και η στάση του Βελγίου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει τη νομική βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η χρηματοδότηση ενός δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, με εγγύηση τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους στην Ευρώπη.

Η βελγική κυβέρνηση αντιτίθεται εξαρχής στην ιδέα αυτή, εκφράζοντας φόβους ότι το Βέλγιο – όπου συγκεντρώνεται η πλειονότητα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων μέσω της εταιρείας χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών Euroclear – θα επωμιστεί μόνο του τις πιθανές επιπτώσεις.

«Το κείμενο που η Επιτροπή θα παρουσιάσει σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανησυχίες μας ικανοποιητικά. Δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα και να μας αφήσουν μόνους μας να αναλάβουμε τους κινδύνους», υπογράμμισε ο Πρεβό, επιμένοντας ότι το Βέλγιο ζητά ισότιμη αντιμετώπιση.

Εάν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ επιμείνουν στην εφαρμογή της πρότασης, «ζητούμε οι κίνδυνοι που θα διατρέξει το Βέλγιο να καλυφθούν πλήρως», πρόσθεσε ο υπουργός. Τόνισε επίσης πως στόχος της βελγικής θέσης είναι «να αποφευχθούν συνέπειες δυνάμει καταστροφικές για μια χώρα μέλος από την οποία ζητούν αλληλεγγύη, χωρίς να της προσφέρουν την ίδια αλληλεγγύη».

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ, είχε ήδη εκφράσει την αντίθεσή του την περασμένη εβδομάδα, με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαναλαμβάνοντας τη σταθερή θέση της κυβέρνησής του απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση.

