Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά σε πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως τα τέλη του 2027, σύμφωνα με συμφωνία που επιτεύχθηκε στις Βρυξέλλες ανάμεσα στους αντιπροσώπους των 27 κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το σχέδιο προβλέπει ότι για βραχυπρόθεσμες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν από τις 17 Ιουνίου 2025, η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ στις 25 Απριλίου 2026 για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) και στις 17 Ιουνίου 2026 για το αέριο που μεταφέρεται μέσω αγωγών.

Για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις προμήθειας ΥΦΑ, η απαγόρευση θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της 19ης δέσμης ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Αντίστοιχα, για τις μακροπρόθεσμες συμβάσεις εισαγωγής αερίου μέσω αγωγών, οι εισαγωγές θα διακοπούν από την 30ή Σεπτεμβρίου 2027, εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι για τα αποθέματα αερίου, και το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου 2027.

Μέχρι τον Οκτώβριο, η Ρωσία εξακολουθούσε να καλύπτει περίπου το 12% των εισαγωγών αερίου της ΕΕ. Πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το ποσοστό αυτό ανερχόταν σε περίπου 45%. Η Ουγγαρία, η Γαλλία και το Βέλγιο παραμένουν μεταξύ των χωρών που συνεχίζουν να προμηθεύονται ρωσικό φυσικό αέριο.

Χρηματοδότηση της Ουκρανίας με δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια

Σύμφωνα με τέσσερις πηγές του πρακτορείου Ρόιτερς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να καταθέσει εντός της εβδομάδας επίσημη πρόταση για τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών πόρων, με σκοπό τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η πρόταση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινού δανεισμού από τις διεθνείς αγορές ή συνδυασμού των δύο επιλογών.

Οι ηγέτες της ΕΕ είχαν συμφωνήσει τον Οκτώβριο να καλύψουν τις «πιεστικές οικονομικές ανάγκες» της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, χωρίς ωστόσο να εγκρίνουν τη χρήση 140 δισ. ευρώ ρωσικών δεσμευμένων πόρων στην Ευρώπη για τη χορήγηση δανείου στο Κίεβο. Το Βέλγιο είχε εκφράσει επιφυλάξεις λόγω των νομικών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν.

Το μεγαλύτερο μέρος των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη βρίσκεται στο βελγικό αποθετήριο αξιογράφων Euroclear. Με βάση την πρόταση της Κομισιόν, η Ουκρανία θα αποπληρώσει το δάνειο μόνο εφόσον η Ρωσία καταβάλει επανορθώσεις για τις ζημιές του πολέμου. Το σχετικό κείμενο αναμένεται να εγκριθεί εντός της ημέρας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέφυγε να σχολιάσει το περιεχόμενο της πρότασης, δηλώνοντας πως οι επίτροποι «θα εξετάσουν επιλογές» για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και αναμένεται «να εγκρίνουν» την πρόταση σύντομα