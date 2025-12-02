Σε λίγο χρονικό διάστημα η KIA θα αποκαλύψει το μικρό ηλεκτρικό της μοντέλο, το EV2. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η δημοφιλής κορεατική μάρκα δεν αποκάλυψε πολλά για την έκδοση παραγωγής του μικρού SUV της , εκτός ​από την ανακοίνωση της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών και την επιβεβαίωση ότι θα κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Ωστόσο, η Kia κυκλοφόρησε τρεις εικόνες teaser όπου φανερώνουν τη σχεδιαστική του φίρμα, η οποία διαφέρει η έκδοση παραγωγής από το κόνσπεπτ.

Η Kia υπόσχεται ότι το EV2 θα διαθέτει ευρύχωρο και ευμετάβλητο χώρο, αλλά περισσότερα θα αποκαλύψει στις 9 Ιανουαρίου.