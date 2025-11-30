Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσίασε το νέο δόγμα αποτροπής και την «Ατζέντα 2030» για τη συνολική μεταρρύθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι η χώρα εισέρχεται σε μια νέα εποχή άμυνας και στρατηγικής. Όπως είπε, η νέα αυτή θεώρηση αφορά την υπεράσπιση του θαλάσσιου, υποθαλάσσιου και εναέριου χώρου της Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανατολικό Αιγαίο.

Ο κ. Δένδιας μίλησε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στην εκδήλωση για την 81η επέτειο της επανάστασης της 5ης Οκτωβρίου και της απελευθέρωσης της Καρπάθου το 1944, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα.

Όπως εξήγησε, η νέα στρατηγική αντιμετωπίζει πλέον το Αιγαίο ως ενιαίο πεδίο άμυνας, όπου η υπεράσπιση δεν περιορίζεται στον στόλο, αλλά ανατίθεται και στο πυραυλικό Πυροβολικό. Με αυτόν τον τρόπο, «απελευθερώνεται ένα μεγάλο κομμάτι του Στόλου, ιδίως οι νέες μονάδες που θα αποκτηθούν».

Αναφερόμενος στα εξοπλιστικά προγράμματα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα παραλάβει στη Γαλλία την πρώτη φρεγάτα Belharra, ενώ ακολουθούν οι φρεγάτες «Κίμων» και οι ιταλικές Bergamini. Όπως υπογράμμισε, ο στόλος θα μπορεί πλέον να δρα ελεύθερα ως δύναμη αποτροπής στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» και τα πέντε επίπεδα άμυνας

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία «Ασπίδα του Αχιλλέα», που, όπως είπε, συμβολίζει «το νέο στοιχείο υπεράσπισης του Ελληνισμού». Πρόκειται για ένα σύστημα πέντε επιπέδων άμυνας: αντιπυραυλική, αντιαεροπορική, anti-drone, προστασίας του θαλάσσιου χώρου μέσω πυραυλικού Πυροβολικού και υπεράσπισης του υποθαλάσσιου χώρου του Αιγαίου, που θα ολοκληρωθεί έως το 2030.

Ο υπουργός σημείωσε ότι η σημερινή γενιά οφείλει να σταθεί αντάξια των αγωνιστών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Εθνικής Αντίστασης, υπερασπιζόμενη με συνέπεια τα εθνικά συμφέροντα και την ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού.

Η ιστορική σημασία της Καρπάθου και των Δωδεκανήσων

Αναφερόμενος στην απελευθέρωση της Καρπάθου, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι πρόκειται για γεγονός που εντάσσεται στον πυρήνα της νεότερης ελληνικής ιστορίας και στην πορεία ολοκλήρωσης του Ελληνισμού. Η επανάσταση της 5ης Οκτωβρίου 1944 εξέφρασε την επιθυμία των Καρπαθίων για ένωση με τη μητέρα Ελλάδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου με την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην Όλυμπο και στα χωριά του νησιού.

Η Κάρπαθος, όπως τόνισε, αποτέλεσε το πρώτο απελευθερωμένο τμήμα του Ελληνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για την επανένταξη των Δωδεκανήσων στον εθνικό κορμό, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε το 1948.

Η γεωπολιτική θέση και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

Ο υπουργός επισήμανε τη γεωπολιτική σημασία της Καρπάθου και την ανάγκη σαφούς θέσης έναντι κάθε συνομιλητή, στη βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Όπως υπενθύμισε, το άρθρο 121, παράγραφος 2, της Σύμβασης UNCLOS προβλέπει ότι τα νησιά, ανεξαρτήτως μεγέθους, διαθέτουν χωρικά ύδατα, Αιγιαλίτιδα Ζώνη, Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα.

«Οποιαδήποτε αντίθετη άποψη είναι απολύτως εσφαλμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις τουρκικές θέσεις.

Οι συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι, ως υπουργός Εξωτερικών, είχε υπογράψει τις δύο μοναδικές συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ της Ελλάδας — με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Η συμφωνία με την Αίγυπτο, όπως είπε, αφορά και την περιοχή όπου βρίσκονται η Κάρπαθος, η Κάσος και τα Δωδεκάνησα.

Σχολιάζοντας το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το χαρακτήρισε «ανύπαρκτο και εξωνομικό μόρφωμα», επισημαίνοντας ότι τέμνεται με την απολύτως νόμιμη ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Τόνισε δε ότι «δεν υπάρχει η παραμικρή περίπτωση ο Ελληνισμός να ανεχτεί την επιβολή του τουρκολιβυκού μνημονίου εν τη πράξει».

Η παρουσία στην εκδήλωση

Τον υπουργό προλόγισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων, καθηγητής Ιωάννης Καραϊτιανός. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η βουλευτής Σοφία Βούλτεψη, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στρατιωτικοί, πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι Δωδεκανησιακών και Καρπαθιακών συλλόγων.