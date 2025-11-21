Με αφορμή τη διπλή εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου και των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απηύθυνε μήνυμα μέσω του κοινωνικού δικτύου Χ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ημέρας για την Πατρίδα.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι «υπό τη σκέπη της Υπερμάχου Στρατηγού και Προστάτιδάς τους, οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έγραψαν λαμπρές σελίδες στην Ελληνική Ιστορία». Αναφέρθηκε επίσης στην «Ατζέντα 2030», επισημαίνοντας πως με αυτήν «θωρακίζεται η Πατρίδα με μια σειρά αλλαγών σε μέσα και φιλοσοφία», δίνοντας έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο χαρακτήρισε ως «κύριο πολλαπλασιαστή ισχύος».

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ευχήθηκε «χρόνια πολλά στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και στους στρατεύσιμους», τονίζοντας ότι χάρη στην αφοσίωσή τους η Ελλάδα διασφαλίζει την εδαφική της ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.