Την τελική φάση των Τακτικών Ασκήσεων Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «Τακτική Χρησιμοποίηση ΣμηΕΑ – ΑΝΤΙΣμηΕΑ» και «Αίσιος Οιωνός 2025» στο πεδίο βολής και ασκήσεων «Αετός» στον Έβρο παρακολούθησε σήμερα Παρασκευή (14/11) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο περιθώριο της παρουσίας του στο πεδίο βολής ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στην Ξάνθη, προαναγγέλλοντας την δημιουργία εργοστασίου παραγωγής drones στον νομό. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε, ότι «έχει ήδη δημιουργηθεί το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνίων (στις Αχαρνές Αττικής), το είχα επισκεφτεί εδώ και λίγες ημέρες, οπού οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκτήσει την δυνατότητα να παράγουν οι ίδιες drones και να μπορούνε επίσης να έχουν την δυνατότητα μέσω κινητών εργοστασίων –υπάρχει ένα σήμερα εδώ– να ακολουθούν τις Μονάδες Μάχης και να παράγουν επιπλέον drones επιτόπου, στο πεδίο της μάχης. Όπως επίσης να μεταβάλλουν επιτόπου και το λογισμικό αυτών των drones. Δυνατότητες οι οποίες, καταλαβαίνετε, ότι εάν μας έλεγαν, ότι θα υπάρχουν εδώ και ελάχιστα χρόνια, θα θεωρούσαμε ότι αυτός που μας το λέει, είναι εκτός πραγματικότητας».

Ο κ. Δένδιας συνέχισε λέγοντας ότι «βεβαίως δεν σταματάμε εκεί. Αντίστοιχη παραγωγική δομή με το 306 δημιουργείται στο 316 Συνεργείο Περιοχής στην Ξάνθη, ώστε αυτή η ικανότητα μετά από τη διασπορά της, να καταστεί στοιχείο του επιχειρησιακού σχεδιασμού σε όλες τις Ανώτατες Διοικήσεις μας, με βεβαίως, πρωτεύουσα σημασία για την Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Θράκης».