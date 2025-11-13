Εντυπωσιακές εικόνες δίνει στη δημοσιότητα η στρατιωτική άσκηση ORION -25 η οποία λάμβάνει χώρα έως και τις 14 Νοεμβρίου 2025, υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ. Πραγματοποιείται σε περιοχές της Αττικής της Βοιωτίας και του Αργοσαρωνικού Κόλπου.

Οι συμμετοχές

Στην άσκηση συμμετέχουν προσωπικό της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και Ειδικές Δυνάμεις από Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ελβετία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, ΗΠΑ και Ρουμανία.

Ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα εκπαίδευσης που στοχεύει στην συνεργασία και ενοποίηση δυνάμεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους και προέρχονται από διαφορετικές χώρες, προκειμένου να αυξήσει το βαθμό διαλειτουργικότητας και να παράξει μετρήσιμα αποτελέσματα που αφορούν στην αποτροπή.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το χαρακτηριστικό της σημερινής φαντασμαγορική άσκησης που έγινε στο ύψωμα Αγιος Γεώργιος στην Πάχη Μεγάρων, ήταν η μαζική χρήση drones -καμικάζι και αυτοκινούμενων πυρομαχικών που έχουν ενταχθεί πλήρως σε υπηρεσία στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Ειδικές δυνάμεις από διάφορες χώρες πραγματοποίησαν θεαματικά σενάρια ασκήσεων στον Κόλπο, κοντά στα Μέγαρα. Ειδικότερα, έκαναν απόβαση και άσκηση ανακατάληψης βραχονησίδας, ανακατάληψη αεροδρομίου πάνω από το αεροδρόμιο των Μεγάρων.

«Σε όλη την επικράτεια η μέρα και νύχτα, οι Ειδικές Δυνάμεις, οι Ένοπλες Δυνάμεις όλων των κλάδων και όλες οι επιχειρησιακές διοικήσεις είναι έτοιμες να προσφέρουν αυτό το οποίο είδατε σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας» δήλωσε ο στρατηγός Δημήτρης Χούπης.