Στη Θράκη πραγματοποιήθηκε σήμερα η Εθνική Άσκηση Μέσης Κλίμακας Πλήρους Ανάπτυξης Δυνάμεων ΤΑΜΣ «Αίσιος Οιωνός – 25», με αντικείμενο τη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων υπό συνθήκες σύγχρονου πολέμου και με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών που παρουσίασαν καινοτόμα συστήματα.

Στην πρώτη φάση της άσκησης δόθηκε έμφαση στη χρήση και αντιμετώπιση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), μέσα από ειδικά επιχειρησιακά σενάρια. Παράλληλα, δοκιμάστηκαν νέες τακτικές και αξιολογήθηκε ο τρόπος ένταξης των συστημάτων αυτών στη δομή των Μονάδων του Στρατού Ξηράς, καθώς και οι διαδικασίες Διοίκησης και Ελέγχου.

Η δεύτερη φάση επιβεβαίωσε την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Μονάδων, με αξιοποίηση τεχνολογιών όπως η προσβολή στόχων με drone First Person View και η άφεση χειροβομβίδων από αέρος.

Συνολικά συμμετείχαν 30 εταιρείες του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους σε συνθήκες που προσομοίαζαν πραγματικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Στην άσκηση χρησιμοποιήθηκε και το νέο πυραυλικό σύστημα ακριβείας Spike NLOS, με δυνατότητα προσβολής στόχων έως 32 χιλιόμετρα. Τμήμα του αποτελεί το μη επανδρωμένο αερόχημα ORBITER, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζει στόχους σε βάθος μέχρι 50 χιλιομέτρων, μεταδίδοντας εικόνα και στοιχεία βολής σε πραγματικό χρόνο.

Η μονάδα διαθέτει εξοπλισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης για παραγωγή ανταλλακτικών στο πεδίο και δυνατότητα παραγωγής έως 1.000 drone τύπου FPV ετησίως, παρέχοντας παράλληλα τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που επιχειρούν με Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Επίσης, αξιοποιήθηκαν επίσης συστήματα αναπτυγμένα από το ΚΕΤΑΚ και το 306 ΕΒΤ, όπως η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone, κατασκευασμένη από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού.

Δείτε φωτογραφίες από την άσκηση: