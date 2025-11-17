Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ανάρτησε μήνυμα στο κοινωνικό δίκτυο Χ, τονίζοντας τη σημασία της Δημοκρατίας και της ελευθερίας.

«Τιμάμε όσους αγωνίσθηκαν για τη Δημοκρατία. Εξέφρασαν ομόθυμα, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προέλευσης ή πολιτικής ένταξης, την αντίθεσή τους σε ένα καθεστώς που κατέστειλε τους δημοκρατικούς θεσμούς, κατέλυσε τις ελευθερίες και εκμαύλισε την έννοια του κράτους δικαίου», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός.