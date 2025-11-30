Επιστροφή ενοικίου: Οι πολίτες που έχουν δηλώσει μικρότερο μίσθωμα από αυτό που κατέβαλαν μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση εισοδήματος έως το τέλος Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Οι αυτόματες επιστροφές ενοικίου που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων βασίστηκαν στα ποσά που δηλώθηκαν από τους μισθωτές στις φορολογικές δηλώσεις του 2025 για το φορολογικό έτος 2024. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκαν χαμηλότερες καταβολές λόγω ελλιπούς ή λανθασμένης δήλωσης της δαπάνης ενοικίου.

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024, όπως δηλώθηκε στο έντυπο Ε1, είτε για την κύρια κατοικία (κωδικοί 811-816) είτε για τη φοιτητική κατοικία τέκνων (κωδικοί 817-822). Η ενίσχυση αφορά μόνο ποσά που έχουν δηλωθεί ως πραγματικά καταβληθέντα και επιβεβαιώνονται μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.

Επειδή το μέτρο εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, είχε δοθεί αρχικά προθεσμία διόρθωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι αρκετοί πολίτες δεν προχώρησαν σε διορθώσεις. Για τον λόγο αυτό, δίνεται δεύτερη ευκαιρία υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε1 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2025. Μετά τις διασταυρώσεις, θα αποδοθεί το πρόσθετο ποσό που δικαιούνται οι δικαιούχοι.

Όσες τροποποιητικές δηλώσεις υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου, ενώ όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα. Το Υπουργείο τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η καταβολή ενίσχυσης για ενοίκια που δεν έχουν δηλωθεί, ενώ η ορθή καταγραφή της πραγματικής δαπάνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση

Η επιστροφή ενοικίου αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που δηλώθηκε στο Ε1 για το φορολογικό έτος 2024. Υπάρχουν ανώτατα όρια επιστροφής:

800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα

850 ευρώ με ένα τέκνο

900 ευρώ με δύο τέκνα

+50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο

Το πλαφόν ενεργοποιείται μόνο όταν το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο υπερβαίνει τα παραπάνω ποσά. Σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας, προστίθεται επιπλέον ποσό έως 800 ευρώ ανά κατοικία.

Διασταύρωση στοιχείων

Οι δηλώσεις των μισθωτών διασταυρώνονται με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και με τη δήλωση του εκμισθωτή. Αν στη δήλωση Ε1 του μισθωτή το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτά που δηλώθηκαν στις άλλες πηγές, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο μεταξύ των δύο, υπέρ του ενοικιαστή.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του ποσού που έχει δηλωθεί στο Ε1.

Ποιοι έλαβαν μικρές ενισχύσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία των πληρωμών, το 78,5% των δικαιούχων έλαβε ενίσχυση άνω των 100 ευρώ, ενώ ένα 3,9% έλαβε έως 30 ευρώ και 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ. Οι χαμηλές ενισχύσεις αφορούν κυρίως περιπτώσεις όπου το ενοίκιο μοιραζόταν ή η μίσθωση διήρκεσε λίγους μήνες.

Για παράδειγμα, μισθωτής που νοίκιασε διαμέρισμα τον Σεπτέμβριο με 200 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, κατέβαλε συνολικά 800 ευρώ για τέσσερις μήνες και έλαβε ενίσχυση 67 ευρώ.

Ακραίες περιπτώσεις δηλώσεων

Παρατηρήθηκαν και ακραίες περιπτώσεις με εξαιρετικά χαμηλά δηλωθέντα ενοίκια, όπως:

Αιγάλεω: 88 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Γαλάτσι: 62 τ.μ. – 25 ευρώ/μήνα

Ίλιον: 75 τ.μ. – 20 ευρώ/μήνα

Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Ηλιούπολη: 133 τ.μ. – 20 ευρώ/μήνα

Χαλάνδρι: 119 τ.μ. – 30 ευρώ/μήνα

Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. – 5 ευρώ/μήνα

Περιστέρι: 111 τ.μ. – 10 ευρώ/μήνα

Διευκρινίσεις και επόμενα βήματα

Από την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521 για διευκρινίσεις. Όσοι διαπιστώνουν λάθη στις δηλώσεις τους μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική ώστε να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές.

Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο IBAN, χωρίς να απαιτείται αίτηση. Όσοι δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό μπορούν να το κάνουν άμεσα, ώστε να πραγματοποιηθούν οι συμπληρωματικές καταβολές.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως προβλέπει το άρθρο 8 της Α 1132/2025, επιτρέπεται η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής.