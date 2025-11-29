Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 886.883 δικαιούχων μπήκαν χθες 199,56 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της επιστροφής ενός μηνιαίου ενοικίου για τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024. Η οικονομική ενίσχυση αποδίδεται αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων όπως είχαν διαμορφωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ποσά ενίσχυσης

Για την κύρια κατοικία, το ανώτατο ποσό ανέρχεται σε 800 ευρώ ετησίως, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τη φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή.

Το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ενοικίου που καταβλήθηκε το 2024. Σε περιπτώσεις διαδοχικών μισθώσεων, ο υπολογισμός γίνεται βάσει του αθροίσματος των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων

Η ενίσχυση παρέχεται και σε μισθωτές που υπέβαλαν έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (μισθωτήριο, αποδεικτικά πληρωμής, βεβαίωση σπουδών) στην ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Αυτό αφορά περιπτώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής:

• δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (π.χ. το Δημόσιο), ή

• υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση (όπως σε περιπτώσεις ανήλικων ιδιοκτητών).

Όσοι δεν κατέθεσαν τα δικαιολογητικά έως τις 20/10/2025, έχουν τη δυνατότητα να τα υποβάλουν έως τις 31/12/2025, ώστε να λάβουν την ενίσχυση σε επόμενο στάδιο.

Δυνατότητα επανεξέτασης

Οι μισθωτές που δεν έλαβαν την επιστροφή ή έλαβαν μικρότερο ποσό μπορούν να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE. Το αίτημα αφορά περιπτώσεις όπως:

• μη καταβολή για όλες τις φοιτητικές κατοικίες της οικογένειας,

• καταβολή μικρότερου ποσού από το προβλεπόμενο,

• εσφαλμένη εφαρμογή περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητική κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ψηφιακά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως μισθωτήριο, βεβαιώσεις σπουδών και αποδεικτικά πληρωμών.

Κριτήρια χορήγησης

Για τη λήψη της ενίσχυσης απαιτείται η τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

• Για κύρια κατοικία:

Άγαμοι: έως 20.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Έγγαμοι ή μέλη συμφώνου συμβίωσης: έως 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 31.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

• Περιουσιακά κριτήρια:

Η συνολική αξία ακίνητης περιουσίας (βάσει ΕΝΦΙΑ) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμους, προσαυξημένες κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο ή κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

• Για φοιτητική κατοικία εξετάζονται μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια, ανεξάρτητα από το αν η κατοικία δηλώνεται από τους γονείς ή τον ίδιο τον φοιτητή.

Τρόπος πληρωμής

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ μέσω της πύλης myAADE ή της εφαρμογής myAADEapp. Περίπου 30.000 δικαιούχοι δεν έλαβαν την επιδότηση, καθώς δεν είχαν δηλώσει IBAN, και θα ειδοποιηθούν για να το πράξουν άμεσα.

Η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιεί τακτικούς ελέγχους για την επικαιροποίηση των στοιχείων, με στόχο την ολοκλήρωση των εκκρεμών πληρωμών στο προσεχές διάστημα.

Επικοινωνία και υποστήριξη

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

• Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση) από Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 – 20:00.

• Ψηφιακά μέσω my1521 στην κατηγορία: Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Στεγαστικά προγράμματα > Επιστροφή Ενοικίου.

Πότε απαιτείται αίτημα στην ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης Α.1132/2025 των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης, εφόσον ο εκμισθωτής:

• δεν υποχρεούται να υποβάλει δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (π.χ. Δημόσιο), ή

• υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση (όπως σε περιπτώσεις ανήλικων ιδιοκτητών).

Η υποβολή γίνεται μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE. Αν τα δικαιολογητικά κατατεθούν μετά τις 20/10/2025 αλλά έως τις 31/12/2025, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο χρόνο.

Σε περιπτώσεις μη καταβολής λόγω διαφορών στα ποσά ή μη διαπίστωσης προϋποθέσεων, οι δικαιούχοι μπορούν να επανυποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως το τέλος του έτους ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής.

