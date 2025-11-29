Η επιστροφή ενοικίου για τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα έχει προκαλέσει σύγχυση στους δικαιούχους, καθώς η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της 24ης Σεπτεμβρίου 2025 και η ερμηνεία της ΑΑΔΕ στις 27 Νοεμβρίου 2025 φαίνεται να δίνουν διαφορετικές κατευθύνσεις.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η βασική ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στο έντυπο Ε1. Σε περιπτώσεις διακοπής έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση ισχύει και για τους δύο γονείς, χωρίς περιορισμό σε σχέση με το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης. Η διατύπωση της ΚΥΑ δημιουργεί την εντύπωση ότι το ποσό για τα παιδιά προστίθεται απευθείας στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ, ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη πληρωμή, δημοσίευσε δική της ερμηνεία, εισάγοντας νέο περιορισμό. Όπως αναφέρει, η ενίσχυση υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο ποσό 800 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1/12 της δαπάνης. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η προσαύξηση για τα παιδιά μπορεί να μειωθεί σε περιπτώσεις χαμηλότερου ενοικίου, κάτι που δεν προβλέπεται ρητά στην ΚΥΑ.

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο «αναγνώσεις» έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των δικαιούχων. Πολλοί θεωρούν ότι η ΑΑΔΕ εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού των ποσών λίγο πριν την καταβολή τους, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το τελικό ποσό ενίσχυσης για χιλιάδες οικογένειες με παιδιά.

