Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup κατέθεσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στους ομολόγους του. Ο Έλληνας υπουργός επισημαίνει ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε μια καθοριστική καμπή και πως η ανάγκη για συντονισμένη εκτέλεση κοινών πολιτικών είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

Ο κ. Πιερρακάκης τονίζει ότι οι παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές δεν ανταποκρίνονται πλέον στη φύση των σύγχρονων προκλήσεων, οι οποίες είναι συστημικές και απαιτούν ενιαία στρατηγική. Προτείνει ένα Eurogroup που θα οδηγήσει την Ευρώπη με ενότητα, ταχύτητα και διορατικότητα, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Οι βασικές προτεραιότητες της πρότασης Πιερρακάκη

Στην επιστολή του, ο Έλληνας υπουργός παρουσιάζει τέσσερις κεντρικές προτεραιότητες και μία κατευθυντήρια αρχή για το μέλλον του Eurogroup. Πρώτη, η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με στόχο την απελευθέρωση ευρωπαϊκών κεφαλαίων και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης. Όπως επισημαίνει, η Ευρώπη αποταμιεύει σε επίπεδα αντίστοιχα των ΗΠΑ, αλλά επενδύει λιγότερο, λόγω κατακερματισμού των αγορών.

Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά την ολοκλήρωση και στρατηγική κατεύθυνση της ενιαίας αγοράς. Ο κ. Πιερρακάκης υπογραμμίζει ότι η απλούστευση διαδικασιών και η μείωση των ρυθμιστικών αποκλίσεων μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τις επενδύσεις, ειδικά σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι ψηφιακές υποδομές και οι πράσινες τεχνολογίες.

Η τρίτη προτεραιότητα επικεντρώνεται στο ψηφιακό ευρώ και στη τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης. Ο υπουργός σημειώνει ότι οι τεχνολογικές αλλαγές αναδιαμορφώνουν το χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και ότι το ψηφιακό ευρώ μπορεί να ενισχύσει τον διεθνή ρόλο του κοινού νομίσματος, διασφαλίζοντας τη νομισματική κυριαρχία της Ένωσης.

Η τέταρτη προτεραιότητα αφορά τη διαφύλαξη των οικονομικών θεμελίων της Ευρώπης. Ο κ. Πιερρακάκης επισημαίνει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα, η δημοσιονομική υπευθυνότητα και η ενίσχυση της παραγωγικότητας αποτελούν προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αξιοπιστία της Ένωσης.

Ένα Eurogroup στρατηγικό και χωρίς αποκλεισμούς

Ως κατευθυντήρια αρχή, ο υπουργός προτείνει ένα Eurogroup «εστιασμένο, ευέλικτο και χωρίς αποκλεισμούς». Όπως αναφέρει, η αποφυγή αλληλεπικαλύψεων με το ECOFIN είναι κρίσιμη για τη διατήρηση του ρόλου του ως φόρουμ συντονισμού και στρατηγικής προοπτικής για τη ζώνη του ευρώ.

Τονίζει ότι το Eurogroup λειτουργεί καλύτερα όταν επικρατεί προσωπική εμπιστοσύνη, ειλικρινής διάλογος και κοινή ευθύνη. Ένα αποτελεσματικό Eurogroup, σημειώνει, πρέπει να έχει σαφή και διαφανή ατζέντα, επιτρέποντας σε κάθε υπουργό να συμβάλλει ουσιαστικά στη λήψη αποφάσεων.

Η ευρωπαϊκή προοπτική και το μήνυμα ενότητας

Κλείνοντας την επιστολή του, ο κ. Πιερρακάκης αναφέρεται στη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, επισημαίνοντας ότι η πρόσφατη εμπειρία της Ελλάδας δείχνει τι μπορεί να επιτύχει η Ευρώπη όταν ενεργεί από κοινού. Υπογραμμίζει ότι η ήπειρος είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση.

«Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη όταν κινείται με ενιαίο σκοπό και ξεκάθαρη στρατηγική κατεύθυνση. Εάν μου ανατεθεί αυτή η ευθύνη, δεσμεύομαι να διασφαλίσω ότι το Eurogroup θα λειτουργεί ως συλλογικό όργανο για τη σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη μακροπρόθεσμη ισχύ της Ευρώπης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας υπουργός καταλήγει ζητώντας τη στήριξη των ομολόγων του για την υποψηφιότητά του, με στόχο «μια ευρωζώνη ισχυρή, σταθερή και έτοιμη για το μέλλον προς όφελος των πολιτών».

