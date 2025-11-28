Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup ανακοίνωσε και επίσημα ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας διαδοχής μετά την παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών, Πασκάλ Ντόναχιου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακοίνωση ήρθε λίγο πριν λήξει η προθεσμία.

Ο Έλληνας υπουργός θεωρείται μεταξύ των βασικών φαβορί, με το προφίλ του να αξιολογείται θετικά στους πολιτικούς κύκλους των Βρυξελλών.

Η εκλογή του νέου επικεφαλής θα γίνει από τους υπουργούς Οικονομικών των 20 κρατών της Ευρωζώνης στην επόμενη συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Η θέση προέδρου του Eurogroup είναι κρίσιμη, καθώς ο επικεφαλής εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ όπως η G7, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα.