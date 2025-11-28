Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ετοιμάζεται να διεκδικήσει μία από τις πιο ισχυρές οικονομικές θέσεις στην Ευρωζώνη, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg αναμένεται να καταθέσει σήμερα την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγο πριν από τη λήξη της προθεσμίας, στις 5 μ.μ., στις Βρυξέλλες και πραγματοποιείται σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Ιρλανδού υπουργού Οικονομικών Paschal Donohoe από τον ρόλο του προέδρου. Ο νέος επικεφαλής θα εκλεγεί στις 11 Δεκεμβρίου, με κάθε χώρα να έχει ίσα δικαιώματα ψήφου, ανεξάρτητα από το μέγεθός της.

Φαίνεται ότι θα είναι ένας αγώνας μεταξύ χωρών που δεν έχουν ποτέ αναλάβει αυτόν τον ρόλο, με άλλους πιθανούς υποψηφίους να είναι ο Vincent van Peteghem από το Βέλγιο και ο Carlos Cuerpo από την Ισπανία.