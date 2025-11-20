Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 κατατέθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Μαζί με τον προϋπολογισμό και την εισηγητική του έκθεση, κατατέθηκαν η έκθεση φορολογικών δαπανών, οι εκθέσεις των Γενικών Διευθυντών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για θέματα Φορολογίας, Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών. Επίσης, υποβλήθηκε η ετήσια έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, καθώς και οι δηλώσεις που προβλέπει το άρθρο 58 του νόμου 4270/2014.

Η κατάθεση συνοδεύεται από ειδική έκδοση του προϋπολογισμού επιδόσεων για το οικονομικό έτος 2026. Παράλληλα, κατατέθηκαν ο απολογισμός και ο γενικός ισολογισμός του κράτους για το 2024, μαζί με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

«Θα διαπιστώσετε, πιστεύω, όλοι ότι είναι ένας προϋπολογισμός ρεαλιστικός, κοινωνικός, εφαρμόσιμος και αναπτυξιακός», δήλωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός ενημέρωσε ότι, πέρα από το καθιερωμένο usb, ο προϋπολογισμός διατίθεται πλέον και σε πλήρως άυλη μορφή μέσω QR code στο cloud, ενώ από το επόμενο έτος το usb θα καταργηθεί.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρέλαβε τον προϋπολογισμό από τον υπουργό και τον υφυπουργό Οικονομικών, Θάνο Πετραλιά. Ανακοίνωσε ότι η συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις συνεχόμενες συνεδριάσεις στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2025.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα ξεκινήσει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου.