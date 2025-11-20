Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προσχέδιο, κατατίθεται σήμερα στις 11:00 το πρωί στη Βουλή, το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος ενσωματώνει μειώσεις φόρων και ενισχύσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το επόμενο έτος, έναντι πρόβλεψης 2,1% της Κομισιόν.

Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα «τρέξουν» με ρυθμό 10,2% το 2026, έναντι 5,7% φέτος, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να αγγίξουν τα 17 δισ. ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και θα επιβραδυνθεί, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα (1,7% από 1,9%), ενώ η δημόσια κατανάλωση θα κινηθεί χαμηλότερα, στο 0,7% από 1,4%. Παράλληλα, οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,5%, κυρίως λόγω της βελτίωσης σε τουρισμό και βιομηχανία, ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να κινηθούν στο 4,6% από 0,9%.

Επίσης ο προϋπολογισμός προβλέπει για το 2026:

– Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ έναντι 3,6% φέτος.

– «Βουτιά» του δημόσιου χρέους στο 137,6% του ΑΕΠ από 145% το 2025. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει η νέα πρόωρη αποπληρωμή 5,29 δισ. ευρώ για δάνεια του πρώτου μνημονίου, που θα πραγματοποιηθεί 15 Δεκεμβρίου 2025.

– Πτώση της ανεργίας στο 8,6%.

– Οι καθαρές εθνικά χρηματοδοτούμενες πρωτογενείς δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,8% το 2026, σημαντικά πάνω από τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου. Οι παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων ανεβαίνουν στα 2,3 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. το 2025.

Μέτρα στήριξης 1,76 δισ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει τις ήδη ψηφισμένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

– Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και επαγγελματίες.

– Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά το 2026 και πλήρης κατάργηση από το 2027.

– Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών κατηγοριών δημοσίων λειτουργών.

– Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

– Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Έβρο και Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους.

– Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα, επέκταση φοροαπαλλαγών για κενά ακίνητα και παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

– Επέκταση περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας

– «Κούρεμα» τεκμηρίων διαβίωσης (30%-35%) για κατοικίες, σημαντική μείωση αντικειμενικών δαπανών για ΙΧ, προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για κατοίκους μικρών οικισμών και εξαίρεση για νέες μητέρες.