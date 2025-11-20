Χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προσχέδιο, κατατίθεται σήμερα στις 11:00 το πρωί  στη Βουλή, το τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος ενσωματώνει μειώσεις φόρων και ενισχύσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,4% για το επόμενο έτος, έναντι πρόβλεψης 2,1% της Κομισιόν.

Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα «τρέξουν» με ρυθμό 10,2% το 2026, έναντι 5,7% φέτος, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να αγγίξουν τα 17 δισ. ευρώ. Η ιδιωτική κατανάλωση, αν και θα επιβραδυνθεί, θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα (1,7% από 1,9%), ενώ η δημόσια κατανάλωση θα κινηθεί χαμηλότερα, στο 0,7% από 1,4%. Παράλληλα, οι εξαγωγές αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,5%, κυρίως λόγω της βελτίωσης σε τουρισμό και βιομηχανία, ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να κινηθούν στο 4,6% από 0,9%.

Επίσης ο προϋπολογισμός προβλέπει για το 2026:

–          Πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του ΑΕΠ έναντι 3,6% φέτος.

–          «Βουτιά» του δημόσιου χρέους στο 137,6% του ΑΕΠ από 145% το 2025. Στην εξέλιξη αυτή συμβάλλει η νέα πρόωρη αποπληρωμή 5,29 δισ. ευρώ για δάνεια του πρώτου μνημονίου, που θα πραγματοποιηθεί 15 Δεκεμβρίου 2025.

–          Πτώση της ανεργίας στο 8,6%.

–          Οι καθαρές εθνικά χρηματοδοτούμενες πρωτογενείς δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,8% το 2026, σημαντικά πάνω από τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου. Οι παραλαβές εξοπλιστικών προγραμμάτων ανεβαίνουν στα 2,3 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. το 2025.

Μέτρα στήριξης  1,76 δισ. ευρώ

Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει τις ήδη ψηφισμένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ, οι οποίες εστιάζουν κυρίως στη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τους νέους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

–          Αναμόρφωση της κλίμακας φόρου εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και επαγγελματίες.

–          Μη συμψηφισμός του 50% της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά το 2026 και πλήρης κατάργηση από το 2027.

–          Παρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και λοιπών κατηγοριών δημοσίων λειτουργών.

–          Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.700 κατοίκους.

–          Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά Βορείου Αιγαίου, Έβρο και Δωδεκάνησα έως 20.000 κατοίκους.

–          Εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% στη φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα, επέκταση φοροαπαλλαγών για κενά ακίνητα και παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στα νέα κτίρια.

Επέκταση περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας

«Κούρεμα» τεκμηρίων διαβίωσης (30%-35%) για κατοικίες, σημαντική μείωση αντικειμενικών δαπανών για ΙΧ, προσαρμογές στο ελάχιστο εισόδημα για κατοίκους μικρών οικισμών και εξαίρεση για νέες μητέρες.

