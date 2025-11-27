Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να συγκροτήσει Εξεταστική Επιτροπή, η οποία –όπως υποστηρίζουν– θα λειτουργούσε ως «πλυντήριο» για το «γαλάζιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ», έχει πλέον καταρρεύσει. Όπως αναφέρουν, οι μεθοδεύσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας προκαλούν την ειρωνεία του αγροτικού κόσμου και της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Δημήτρης Ντογκούλης, πρόεδρος του Παραρτήματος Κεντρικής Ελλάδας του ΓΕΩΤΕΕ, στέλεχος της ΝΔ και της ΔΑΚΕ, ανέφερε ότι ως ιδιοκτήτης ΚΥΔ δεν είχε αντιληφθεί τον μεγάλο αριθμό δημοσίων βοσκοτόπων που δηλώνονταν χωρίς ζώα από παραγωγούς μέσω του δικού του ΚΥΔ. Παράλληλα, παραδέχθηκε πως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν συνδέεται με την Τεχνική Λύση και τα «αμαρτωλά ΚΥΔ», όπως υποστηρίζει η ΝΔ.

Κατά την κατάθεσή του, απαντώντας σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Ντογκούλης επιβεβαίωσε ότι η εφαρμογή της Τεχνικής Λύσης –η οποία παραχωρούσε βοσκοτόπια σε περιοχές εκτός των ζωνών όπου ασκείτο η κτηνοτροφική δραστηριότητα– είχε την έγκριση της Κομισιόν και δεν αποτελεί τη «μήτρα» του σκανδάλου.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προήλθε από τη στρέβλωση της Τεχνικής Λύσης, την έλλειψη ελέγχων και την προνομιακή μεταχείριση κομματικών στελεχών. Ο μάρτυρας, όπως αναφέρουν, επιβεβαίωσε ότι ο «Μάκης» που αναφέρεται στις νόμιμες επισυνδέσεις και τον οποίο θα επισκεπτόταν στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ο Μάκης Βορίδης. Παρά ταύτα, ο τελευταίος ισχυρίζεται ότι δεν είχε πλέον σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη μετακίνησή του από το αρμόδιο υπουργείο.

Επιπλέον, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν ότι ο κ. Ντογκούλης δεν έπεισε όταν προσπάθησε να εξηγήσει τον χαρακτηρισμό «γκάνγκστερ» που απέδωσε στον κ. Μπαμπασίδη, υποστηρίζοντας πως εννοούσε απλώς τον «δυναμικό χαρακτήρα» του. Εντύπωση, όπως σημειώνουν, προκάλεσε η παραδοχή του ότι διατηρεί φιλικές σχέσεις με την πρώην συνεργάτιδά του, κυρία Μπεκιάρη, η οποία έχει καταδικαστεί και φέρεται να έλαβε πάνω από 40.000 ευρώ από το εθνικό απόθεμα για περισσότερα από 1.000 στρέμματα βοσκοτόπων χωρίς ζώα.

Τέλος, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η σχέση του με τους εμπλεκόμενους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων δεν σταματά εκεί, καθώς ο κ. Ντογκούλης παραδέχθηκε πως είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπεράσπισης του επίσης καταδικασθέντος Ηλία Καλφούντζου. «Για κάτι που δεν μπορεί να κατηγορήσει κανείς τα “άριστα” στελέχη του κυκλώματος», σχολιάζουν, «είναι η αλληλεγγύη μεταξύ τους – με ομερτά λειτουργεί κάθε μηχανισμός που θυμίζει πρακτικές μαφίας».