Δημοφιλή
Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα στις 11:00 – Η ατζέντα της συζήτησης
Στην ατζέντα η κοινωνική συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, ο κρατικός προϋπολογισμός 2026-2029 και νομοσχέδια για ακίνητα, κληρονομικό δίκαιο, ευφυή συστήματα μεταφορών και τον τουρισμό.
Τσίπρας για Ιθάκη: «Τους ευχαριστώ για τα καλά τους λόγια» - Το σατιρικό βίντεο με το τραγούδι «πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης»
Η «Ιθάκη» στο επίκεντρο της πολιτικής σάτιρας
Ν. Φαραντούρης προς Κομισιόν: Προστατεύστε τους χριστιανούς σε Μ. Ανατολή και Νιγηρία
Την ανάγκη για προστασία των Χριστιανών στη Μέση Ανατολή, τη Συρία και τη Νιγηρία, οι οποίοι αποτελούν στόχο τρομοκρατικών ισλαμιστικών οργανώσεων, υπογράμμισε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, Νικόλας Φαραντούρης. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο Ν. Φαραντούρης επισήμανε στην ολομέλεια ότι «χιλιάδες Χριστιανοί αλλά […]
Όσα είπε ο Γεραπετρίτης στο έκτακτο ΣΕΥ – Σε κοινή γραμμή Αθήνα και Λευκωσία για Κίεβο
Το μήνυμα της Κάγια Κάλλας προς τη Μόσχα
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…