Για πρώτη φορά μετά την έκδοση του βιβλίου Τσίπρα , οι πολιτικοί αρχηγοί του προοδευτικού χώρου συναντήθηκαν και συμφώνησαν σε θέματα περιβάλλοντος -η εκδήλωση του «ΚΟΣΜΟΣ» για την COP30 στο Σεράφειο την Τετάρτη το απόγευμα έδωσε την αφορμή.

Αλέξη Τσίπρα, στις 3 Δεκεμβρίου, που αποτελεί ορόσημο για την επόμενη μέρα του αριστερού χώρου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να δείξει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας του με τα υπόλοιπα κόμματα της Κεντροαριστεράς παραμένουν ανοιχτοί, ανεξαρτήτως των κινήσεων του πρώην πρωθυπουργού. Επιβεβαιώθηκε, λένε στην Κουμουνδούρου, «η δυνατότητα διαλόγου και σύνθεσης που καταθέτει εδώ και έναν χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τις προοδευτικές δυνάμεις. Οι προοδευτικές δυνάμεις αποδείχτηκε ότι μπορούν να συμφωνήσουν για τα μεγάλα και τα σημαντικά.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Φάμελλος ήταν ο πιο τολμηρός απ’ όλους, μιλώντας εκ νέου για κοινή κάθοδο και ψηφοδέλτιο: «Στα μεγάλα ζητήματα, όπως είναι η ειρήνη, το περιβάλλον αλλά και η εργασία, η υγεία, το κράτος δικαίου, υπάρχει η δυνατότητα άμεσων συγκλίσεων και συμπόρευσης των προοδευτικών κομμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του. «Η απάντηση μας λοιπόν πρέπει να είναι προοδευτική, να είναι δημοκρατική και να έχει κυβερνητική πρόταση για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Η σημερινή συζήτηση έχει χαρακτηριστικά προγραμματικού διαλόγου. Έτσι πρέπει να γίνεται. Όχι σε κλειστά γραφεία, όχι με κομματικά επιτελεία», επεσήμανε, τονίζοντας πως «αν δεν δώσουμε εμείς τις απαντήσεις, θα τις δώσει η προπαγάνδα, η ακροδεξιά, ο φόβος, η μισαλλοδοξία».

Στο ίδιο μήκος κύματος διαλόγου (αν και δεν μιλάει για κοινό ψηφοδέλτιο), ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας έκανε λόγο για την ανάγκη λήψης κοινής κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας για το κλίμα –βοηθάει σε αυτό το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, που δεν παρέστη, έστειλε βίντεο χαιρετισμού. Γι’ αυτήν την φυσική απουσία, πάντως, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε πως «μπροστά στις ενωτικές πρωτοβουλίες δεν μπορεί να λείπει κανείς».

Η προσέλευση στην εκδήλωση προσομοίαζε το πάνελ. Μια σειρά ακαδημαϊκών και αυτοδιοικητικών έδωσαν το «παρών»: μεταξύ άλλων, ο πρώην πρόεδρος του ΣτΕ και της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (που υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος της νομικής επιθεώρησης «Νόμος και Φύση» πρώην Πρόεδρος του εκτελεστικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)) Κώστας Μενουδάκος, οι συνταγματολόγοι Γιώργος Σωτηρέλης και Ξενοφών Κοντιάδης, οι δήμαρχοι Κώστας Ασκούνης και Τίνα Καφατσάκη, ο καθηγητής Φυσικής του ΑΠΘ, (και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, πρώην διευθυντής και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), Μανώλης Πλειώνης, ο διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ο καθηγητής του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και πρώην διευθυντής και πρόεδρος του ΕΚΚΕ, Νίκος Δεμερτζής, καθώς και ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας του ΑΠΘ (επίσης μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς και του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα) Άρης Στυλιανού.

Από πoλιτικές παρουσίες, πέραν των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, το παρών έδωσαν οι πρώην υπουργοί Λούκα Κατσέλη και Γιάννης Τσιρώνης, αλλά και ο συμπρόεδρος των Οικολόγων Πράσινων, Κωνσταντίνος Ζιάβρας.