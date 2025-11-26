Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε ότι δεν θα υπάρξει ηρεμία στον Λίβανο χωρίς εγγυήσεις ασφάλειας για το Ισραήλ, την ώρα που η χώρα του εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της στη γειτονική χώρα, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας των τελευταίων εβδομάδων.

«Δεν θα επιτρέψουμε καμία απειλή κατά των κατοίκων του βορρά, και η μέγιστη πίεση θα συνεχίσει να ασκείται και θα ενταθεί», δήλωσε ο Ίσραελ Κατς ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου. Ως απόδειξη της αποφασιστικότητας του Ισραήλ, ανέφερε την «εξουδετέρωση» στρατιωτικού ηγέτη της Χεζμπολάχ την Κυριακή στη Βηρυτό.

«Δεν θα υπάρξει ηρεμία στη Βηρυτό ούτε τάξη και σταθερότητα στον Λίβανο όσο δεν υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια του Κράτους του Ισραήλ», πρόσθεσε ο Κατς, επισημαίνοντας ότι η ασφάλεια παραμένει προϋπόθεση για κάθε προοπτική ειρήνης στην περιοχή.