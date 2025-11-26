Για το αποψινό ματς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», το οποίο θα δούμε και το βράδυ στο MEGA, θέλω να πιστεύω πως υπάρχει μόνο ένα δεδομένο: ότι οι παίκτες του πρωταθλητή θα κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Φέτος αυτό συμβαίνει στο Τσάμπιονς Λιγκ ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Οι παίκτες έκαναν ό,τι μπορούσαν με την Πάφο: αν η ομάδα δεν κέρδισε οφείλεται στο ότι απέναντι σε κλειστές άμυνες δυσκολεύεται – το βλέπουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι παίκτες έδωσαν την ψυχή τους με την Αρσεναλ: μολονότι ο Ολυμπιακός δέχτηκε γκολ νωρίς, έμεινε ζωντανός μέχρι τις καθυστερήσεις πιέζοντας μάλιστα. Οι παίκτες του πρωταθλητή έκαναν επίσης μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην PSV: την καλύτερη της σεζόν – αν η νίκη δεν ήρθε αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι ευκαιρίες που χάθηκαν είναι πολλές. Και στη Βαρκελώνη οι παίκτες του Ολυμπιακού έδωσαν ό,τι είχαν απέναντι στην Μπαρτσελόνα – προσπάθησαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ομάδα του Φλικ όσο οι διαιτητές τους το επέτρεψαν.

Απλώς μιλάμε για το Τσάμπιονς Λιγκ. Και η μεγαλύτερη προσπάθεια δεν αρκεί πάντοτε.

Σύμβολο

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η «ομάδα- σύμβολο» του Τσάμπιονς Λιγκ κι όχι μόνο γιατί το έχει κατακτήσει 15 φορές. Αυτό που τη διαφοροποιεί από όλες τις ομάδες που σε αυτό συμμετέχουν είναι ότι το θεωρεί κάτι σαν φυσικό της περιβάλλον: δεν μπορεί να λείπει από τη διοργάνωση και συμμετέχει σε αυτή για να την κερδίζει – το έχει κάνει ακόμα και σε σεζόν που στην Ισπανία δεν ήταν τόσο καλή.

Για αυτό θεωρώ μέγιστη κουταμάρα να συζητά κανείς για τις δυσκολίες που τελευταία αντιμετωπίζει. Οποιες κι αν είναι αυτές απόψε η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο θα τις αφήσει στην άκρη και θα επιδιώξει να κερδίσει. Διότι το επιβάλει η φόρμουλα του Τσάμπιονς Λιγκ (που έχει εξαφανίσει τα αδιάφορα ματς) και διότι η ανάμνηση του περσινού παθήματος αρκεί για να αναγκάσει τους πάντες να κάνουν το καλύτερο δυνατό.

Πέρσι η Ρεάλ Μαδρίτης μένοντας εκτός οκτάδας υποχρεώθηκε να δώσει δυο ματς παραπάνω και μάλιστα με τη συμπολίτισσα Ατλέτικο. Προκρίθηκε (στα πέναλτι μάλιστα…) αλλά η καταπόνηση της στοίχισε. Αυτό είναι που θέλει να αποφύγει την τρέχουσα σεζόν και για αυτό είναι προσεκτική. Στο Τσάμπιονς Λιγκ φέτος έχει μια μόνο ήττα: από τη Λίβερπουλ στο Ανφιλντ. Κι έχει κερδίσει τη Γιουβέντους, την Καϊράτ και την Ολιμπίκ Μαρσέιγ.

Δυσκολίες

Οσοι νομίζουν πως κάποιες δυσκολίες της στο πρωτάθλημα μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο απόψε ας προσέξουν μια λεπτομέρεια για να καταλάβουν πόσο δύσκολο είναι το ματς για τον Ολυμπιακό. Στις 27 Σεπτεμβρίου η Ρεάλ γνώρισε την πλέον οδυνηρή της ήττα από την αρχή της εφετινής σεζόν που έχει στον πάγκο της τον Τσάμπι Αλόνσο: ηττήθηκε από την Ατλέτικο Μαδρίτης με 5-2 εκτός έδρας. Τρεις μέρες αργότερα πήγε στο Αλμάτι του Καζακστάν και διέλυσε την τοπική Καϊράτ με 5-0…

Κρίνονται

Ο Αλόνσο γνωρίζει καλά πως οι προπονητές της Βασίλισσας κρίνονται στο Τσάμπιονς Λιγκ. Πέρυσι όταν αυτή αποκλείστηκε από την Αρσεναλ έγινε αμέσως γνωστό ότι ο Κάρλο Αντσελότι θα έφευγε στο τέλος της σεζόν – και έτσι έγινε. Το να μην αγωνιστεί η Ρεάλ στον ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ (τουλάχιστον…) θεωρείται παταγώδης αποτυχία. Και δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή ομάδα στην οποία να υπάρχει για προπονητή το ίδιο κριτήριο.

Τρόποι

Ο Ολυμπιακός για να έχει τύχη να κάνει αποτέλεσμα πρέπει να κάνει το καλύτερό του εφετινό ματς: ίσως και το καλύτερο στα χρόνια του Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος είπε χθες ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τόνισε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλά, αλλά υπογράμμισε πως ομάδες όπως η Βασίλισσα δεν χρειάζεται να πιάσουν τρομερή απόδοση για να κερδίσουν καθώς μπορεί να τιμωρήσουν ένα και μόνο λάθος.

«Η συγκέντρωση» είπε ο Μεντιλίμπαρ «μετρά πάνω από όλα». Εχει δίκιο. Λέμε συχνά ότι σε αυτά τα ματς το βασικό ζητούμενο είναι μια άψογη άμυνα και η καλύτερη δυνατή κάλυψη του γηπέδου, αλλά πρόκειται για κλισέ που απλά ακούγονται ως σωστές απόψεις. Σε αυτά τα ματς είναι εξίσου σημαντικό να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες που θα προκύψουν. Γιατί δεν θα είναι πολλές. Και γιατί η Ρεάλ τις δικές της έχει τρόπους να της εκμεταλλεύεται. Λέγονται Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ, Βινίσιους, Ροντρίγκο κ.λπ.

Παράδοση

Ο Ολυμπιακός έχει ένα παράξενο σύμμαχο απόψε: την παράδοση. Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει έρθει επτά φορές στην Αθήνα για να αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ και δεν έχει κερδίσει ποτέ. Αυτό έχει συμβεί για δυο λόγους. Ο πρώτος γιατί αρκετά από αυτά τα ματς ήταν κομμάτι αδιάφορα: η Ρεάλ ερχόταν εδώ είτε με την πρόκριση εξασφαλισμένη, είτε έχοντας τη ρεβάνς στην έδρα της και τη βεβαιότητα ότι θα ανατρέψει οποιοδήποτε σκορ, όπως και συνέβη. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι έχουν συμβεί και αρκετά απίθανα.

Κάποτε η ΑΕΚ σημείωσε ένα γκολ εναντίον της γιατί σε μια συρτή πάσα του Παύλου Παπαϊωάννου η μπάλα αναπήδησε μια λακούβα του ΟΑΚΑ και κατέληξε στα δίχτυα κι ενώ ο Μάρτον Εστερχάζι είχε κάνει αλματάκι και προσποίηση ότι την μπάλα θα τη βρει με το τακούνι. Μια άλλη φορά η Ρεάλ έχασε στο Καραϊσκάκη με γκολ του Ερόλ Μπουλούτ που λίγοι θυμούνται ότι έχει αγωνιστεί με τον Ολυμπιακό.

Σε ένα παιχνίδι με τον ΠΑΟ στη Λεωφόρο την υποδέχτηκαν οι οπαδοί των Πράσινων με ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Αmicos para siempre» – δηλαδή «Φίλοι για πάντα». Ο ΠΑΟ ήθελε μια ισοπαλία μαζί της για να προκριθεί ως δεύτερος από τον όμιλο, η πρώτη και κομμάτι πονόψυχη Ρεάλ αυτή την ισοπαλία την παραχώρησε. Αλλά τότε υπήρχαν όμιλοι των τεσσάρων και για τον πρωτοπόρο το τελευταίο ματς ήταν συνήθως αδιάφορο: απόψε βαθμοί και γκολ μετράνε.

Ομορφιά

Στα 7 ματς που έχει δώσει εδώ η Βασίλισσα ξεχωρίζουν δυο ισοπαλίες: αυτή με 3-3 που έφερε με τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ τον Σεπτέμβρη του 1999 στο πρώτο ευρωπαϊκό ματς των Ζιοβάνι και Ζάχοβιτς και αυτή με το ίδιο σκορ που έφερε με την ΑΕΚ τον Οκτώβρη του 2002 στην παλιά Φιλαδέλφεια. Να δούμε αν θα είναι και το αποψινό ματς ανάλογης ομορφιάς.