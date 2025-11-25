Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, έπειτα από ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν όταν πλήγματα έπληξαν εννιαώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Ντνιπρόφσκι. Ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση που σημειώθηκε σε 22ώροφη πολυκατοικία στη συνοικία Πετσέρσκι.

Το ουκρανικό υπουργείο Ενέργειας έκανε νωρίτερα λόγο για «μαζική επίθεση» των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον ενεργειακών υποδομών της χώρας. Η επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά την κήρυξη συναγερμού σχεδόν σε όλη την επικράτεια για αεροπορικά πλήγματα με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη μαζική συνδυαστική επίθεση του εχθρού εναντίον ενεργειακών υποδομών», ανέφερε το υπουργείο μέσω Telegram.