Για ουσιαστική πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι έχει δημιουργηθεί μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», επισημαίνοντας πως οι διαπραγματεύσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας τρία βασικά σημεία. Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή που θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική». Τόνισε επίσης ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Η στάση της ΕΕ και οι επόμενες κινήσεις

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαιρέτισε τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που σημειώθηκε στη Γενεύη μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, εξάροντας τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και των αντιπροσωπειών τους. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές πως τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Κόστα, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο». Ο στόχος αυτός, όπως είπε, είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», κατέληξε.