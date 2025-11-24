Εντείνοται οι διπλωαμτικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τις εντατικές συνομιλίες σε Γενεύη να συνεχίζονται και σήμερα Δευτέρα. Όσο όμως παραμένουν οι διαφορές για το εδαφικό θα αυξάνονται και οι γεωπολιτκές ανησυχίες. Κίεβο, Ουάσιγκτον και Ευρώπη προσπαθούν να βρούνε ένα κοινό βηματισμό και να αποφευχθεί το αδιέξοδο.

O Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Ο Τραπ έγραψε στο Truth Social ότι καλό μπορείο να συμβαίνει όσον αφορά τις συνομιλίες που διεξάγονται στην Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», εγραψε χαρακτηστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο περιμένει τα αποτελέσματα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ουκρανίας

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν οι συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας αναφορικά με ένα ειρηνευτικό σχέδιο και πρόσθεσε ότι δεν θα σχολιάσει τις αναφορές του Τύπου για αυτό το σοβαρό και περίπλοκο ζήτημα.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία επεσήμαναν σε κοινή τους ανακοίνωση χθες, Κυριακή, έπειτα από συνομιλίες που είχαν στη Γενεύη, ότι συνέταξαν ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο», μετά τις επικρίσεις που άσκησαν οι σύμμαχοι του Κιέβου σε ένα προηγούμενο σχέδιο 28 σημείων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έκριναν ότι είναι υπερβολικά ευνοϊκό προς τη Μόσχα.

O εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει επισήμως καμία ενημέρωση για το αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη.

«Φυσικά παρακολουθούμε στενά τις αναφορές του Τύπου που προέρχονται από τη Γενεύη τις τελευταίες ημέρες, όμως ακόμη δεν έχουμε λάβει τίποτε επισήμως», είπε ο Πεσκόφ.

«Διαβάσαμε μια ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία, μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις στο κείμενο το οποίο είχαμε δει προηγουμένως. Θα περιμένουμε. Φαίνεται ότι ο διάλογος συνεχίζεται», πρόσθεσε ο ίδιος.

Όταν ρωτήθηκε για τις πληροφορίες ότι άλλαξε η ρήτρα που αφορούσε την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο κάποια στιγμή το Κίεβο να ενταχθεί στη Συμμαχία, ο Πεσκόφ απάντησε ότι το Κρεμλίνο δεν θα συζητήσει τις λεπτομέρειες κανενός προσχεδίου συμφωνίας με βάση ρεπορτάζ του Τύπου.

Αντόνιο Κόστα: «Η ενιαία και συντονισμένη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κλειδί για ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία»

Ο Αντόνιο Κόστα συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν από την άτυπη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ για την Ουκρανία, που λαμβάνει χώρα στην Αγκόλα, στο περιθώριο της Συνόδου ΕΕ-Αφρικανικής Ένωσης.

«Μια ενιαία και συντονισμένη θέση της ΕΕ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ένα καλό αποτέλεσμα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και για την Ευρώπη», τονίζει ο Αντόνιο Κόστα, με μήνυμά του μέσω του «Χ». Ο ίδιος τονίζει ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, πριν από τη σύνοδο στην Αγκόλα, «για να λάβει την αξιολόγησή του για την κατάσταση».

Spoke with @ZelenskyyUa ahead of this morning’s informal 🇪🇺 EU leaders’ meeting on 🇺🇦 Ukraine peace efforts, to get his assessment of the situation. A united and coordinated EU position is key in ensuring a good outcome of peace negotiations – for Ukraine and for Europe. — António Costa (@eucopresident) November 24, 2025

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες στην Ουκρανία, είναι το θέμα της άτυπης συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στη Λουάντα. Οι ευρωπαίοι ηγέτες που δεν είναι παρόντες στη Λουάντα έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στη συνάντηση στη Λουάντα συμμετέχουν με φυσική παρουσία οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας, της Κροατίας και της Σλόβακίας.

«Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό και περίπλοκο ζήτημα. Εδώ είναι απαραίτητο να βασιζόμαστε σε πληροφορίες που προέρχονται από επίσημα κανάλια», υπογράμμισε, ενώ σημείωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση αυτή την εβδομάδα μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών διαπραγματευτών.

Μερτς: Μόνο οι ΗΠΑ θέλουν την επιστροφή της Ρωσίας στην ομάδα των G8

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει η The Telegraph, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν την επανένταξη της Ρωσίας στην G8 στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καθώς οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εντατικά στη Γενεύη.

«Προς το παρόν δεν βλέπω προθυμία από τα έξι μέλη της σημερινής G7 πλην των ΗΠΑ να επανεντάξουν τη Ρωσία στην ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μερτς.

Η Ρωσία είχε αποκλειστεί από την τότε G8, στην οποία συμμετείχαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας το 2014. Έκτοτε, το σχήμα λειτουργεί ως G7, εστιάζοντας στον συντονισμό για κρίσιμα διεθνή οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα.

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ —που έχει επικριθεί ότι ευνοεί δυσανάλογα τη Μόσχα— προβλέπει και την επιστροφή του Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι της G8. Σύμφωνα με την ανάγνωση του κ. Μερτς, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ενδέχεται να συμπεριλήφθηκε για να κατευνάσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει επίσης σημαντικές παραχωρήσεις, όπως τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και στην απομάκρυνση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την εξουσία καθώς και τον περιορισμό του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο αυτό το βιαστικά συνταχθέν πλαίσιο θα μπορούσε να εξασφαλίσει βιώσιμη ασφάλεια για την Ουκρανία έναντι της Ρωσίας. Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «σημαντικά ζητήματα» εξακολουθούν να είναι ανοιχτά.

Ο κ. Τραμπ είχε θέσει αρχική προθεσμία την Πέμπτη για την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου από τον Ζελένσκι. Ωστόσο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε να εννοηθεί ότι η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, λόγω της «τεράστιας προόδου» που σημειώθηκε στις έκτακτες συνομιλίες της Κυριακής στη Γενεύη.

Η Σουηδή ΥΠΕΞ Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι, για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας τα σύνορα της Ουκρανίας

Για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, τα σύνορά της δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας και δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό που θα ενθάρρυναν νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσουν σήμερα τις εργασίες επί ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν προηγούμενη πρόταση, η οποία θεωρήθηκε ευρέως πολύ ευνοϊκή για τη Μόσχα.

O Ουγγρος ΥΠΞ Πέτερ Σιγιάρτο , δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα, έγραψε σήμερα στο Χ ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Την Κυριακή, οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, χρησιμοποιεί ως βάση το σχέδιο 28 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξετάζοντάς το σημείο προς σημείο με προτάσεις για αλλαγές και διαγραφές.

Οι ηγέτες του της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, αναμένεται να συναντηθούν αύριο, προκειμένου να αξιολογήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με την The Telegraph.

Ύστερα από έναν μαραθώνιο γύρο εντατικών διαβουλεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών στη Γενεύη, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ και Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα επιχειρήσουν να συντονίσουν τις χώρες που έχουν δεσμευθεί να επιβλέψουν ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

Το Κίεβο, με τη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων του, προσπαθεί να διασφαλίσει τον ρόλο του συνασπισμού στη διαδικασία ειρήνευσης, μετά τη διαρροή του αμερικανορωσικού σχεδίου 28 σημείων, το οποίο απέκλειε την παρουσία ξένων στρατευμάτων στο ουκρανικό έδαφος.

Τέλος, ως συμβιβαστική λύση, Ουκρανοί αξιωματούχοι προωθούν την ιδέα ενός προσωρινού ρόλου για δυνάμεις χωρών του ΝΑΤΟ μετά την επίτευξη εκεχειρίας, με στόχο να παραμείνει ζωντανός ο Συνασπισμός των Προθύμων.