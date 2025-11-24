Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Η Ουκρανία επιμένει σε αυτές τις θέσεις εδώ και καιρό, αν και έρχονται σε αντίθεση με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.

Η Σουηδή ΥΠΕΞ Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι, για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη, δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας τα σύνορα της Ουκρανίας

Για να επιτευχθεί διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία, τα σύνορά της δεν μπορούν να αλλάξουν δια της βίας και δεν μπορούν να υπάρξουν περιορισμοί στον ουκρανικό στρατό που θα ενθάρρυναν νέα ρωσική επίθεση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

Οι ΗΠΑ και η Ουκρανία αναμένεται να συνεχίσουν σήμερα τις εργασίες επί ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία αφού συμφώνησαν να τροποποιήσουν προηγούμενη πρόταση, η οποία θεωρήθηκε ευρέως πολύ ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία του Ντόναλντ Τραμπ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου και κάθε Ευρωπαίος πολιτικός έχει καθήκον να το υποστηρίξει πλήρως και ανεπιφύλακτα, έγραψε σήμερα στο Χ ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Την Κυριακή, οι Ευρωπαίοι υπέβαλαν μια αντιπρόταση στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Το έγγραφο, το οποίο συντάχθηκε από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, χρησιμοποιεί ως βάση το σχέδιο 28 σημείων των Ηνωμένων Πολιτειών, εξετάζοντάς το σημείο προς σημείο με προτάσεις για αλλαγές και διαγραφές.