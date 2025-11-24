Oι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία κατέληξαν στη Γενεύη σε ένα πλήρως αναθεωρημένο σχέδιο ειρήνης 19 σημείων, έπειτα από μια ημέρα εντάσεων και διαρροών που απείλησαν να τινάξουν τις συνομιλίες στον αέρα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε βασικές αρχές, αφήνοντας όμως τα πιο κρίσιμα ζητήματα με κυριότερα το εδαφικό και τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ στους προέδρους Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οι οποίοι θα κληθούν να λάβουν τις τελικές πολιτικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον πρώτο αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίστια.

Ο Κισλίστια, μέλος της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες της Γενεύης, δήλωσε στους Financial Times ότι η συνάντηση ήταν μια «έντονη» αλλά «παραγωγική» διαδικασία, η οποία οδήγησε σε ένα πλήρως αναθεωρημένο προσχέδιο, αφήνοντας και τις δύο πλευρές με «θετικό» αίσθημα.

Μετά από ώρες επίπονων διαβουλεύσεων, που κατά τον Κισλίστια παραλίγο να καταρρεύσουν πριν καν ξεκινήσουν, οι δύο ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία σε αρκετά ζητήματα, ενώ «έβαλαν σε αγκύλες» τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία όπως τα εδαφικά θέματα και οι σχέσεις ΝΑΤΟ–Ρωσίας–ΗΠΑ ώστε να αποφασιστούν απευθείας από τον Τραμπ και τον Ζελένσκι.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές τόνισαν ότι «δεν είχαν εντολή» να λάβουν αποφάσεις για το εδαφικό, ιδιαίτερα για την παραχώρηση γης που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο, κάτι που σύμφωνα με το ουκρανικό σύνταγμα θα απαιτούσε εθνικό δημοψήφισμα.

Το νέο κείμενο, σύμφωνα με τον Κισλίστια, μοιάζει ελάχιστα με την προηγούμενη διαρροή που είχε προκαλέσει αναταραχή στο Κίεβο. «Πολύ λίγα πράγματα έχουν απομείνει από την αρχική εκδοχή», σημείωσε, προσθέτοντας: «Αναπτύξαμε ένα ισχυρό σώμα σύγκλισης και κάποια ζητήματα στα οποία μπορούμε να συμβιβαστούμε. Τα υπόλοιπα θα χρειαστούν ηγετικές αποφάσεις».

Τα τελευταία προσχέδια θα μεταφερθούν τώρα στην Ουάσιγκτον και το Κίεβο, ώστε να ενημερωθούν οι δύο πρόεδροι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να προσεγγίσει τη Μόσχα για την περαιτέρω προώθηση των συνομιλιών.

Όπως ανέφερε ο Κισλίστια, αντίγραφα του σχεδίου παραδόθηκαν αποκλειστικά στους επικεφαλής των δύο αντιπροσωπειών, ενώ όλα τα υπόλοιπα συλλέχθηκαν με το τέλος της συνεδρίασης.

Την ουκρανική ομάδα καθοδήγησαν ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γερμάκ, και ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, με τον Κισλίστια και ομάδα στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών σε υποστηρικτικό ρόλο.

Από την αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Στρατού Νταν Ντρίσκολ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ για τη Ρωσία Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, η παρουσία του οποίου προκάλεσε αρχική έκπληξη στους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Κισλίστια δήλωσε ότι οι Αμερικανοί «ήταν προσεκτικοί, πρόθυμοι να ακούσουν την άποψη των Ουκρανών και ανοιχτοί σε προτάσεις, προσθέτοντας πως «σχεδόν όλα όσα προτείναμε ελήφθησαν υπόψη».

Τέλος, παρά τη θετική κατάληξη, οι συνομιλίες παραλίγο να μην αρχίσουν ποτέ. Ο Κισλίστια περιέγραψε την ατμόσφαιρα της Κυριακής στη Γενεύη ως «πολύ τεταμένη».

Προετοιμασία για ταξίδι Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον μέσα στην εβδομάδα

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίσει ο Guardian, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξετάζει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εντός της εβδομάδας στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να παρουσιάσει στον Ντόναλντ Τραμπ το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο και να συζητήσουν οι ίδιοι τα δύο «αγκάθια» που άφησαν ανοικτά οι διαπραγματευτικές ομάδες στη Γενεύη.