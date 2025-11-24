Η επίσημη αντιπροσωπεία της Ουκρανία, η οποία βρισκόταν στη Γενεύη για συνομιλίες σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο, επιστρέφει στο Κίεβο, δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν σύντομα.

«…Αναμένω μια πλήρη ενημέρωση απόψε σχετικά με την πρόοδο των συνομιλιών στη Γενεύη και τις κύρια σημεία των εταίρων μας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ.

Οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας έχουν καταρτίσει ένα «βελτιωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο» και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις εργασίες για το σχέδιο τερματισμού του πολέμου τις επόμενες ημέρες.

I had a call with the Prime Minister of Norway, @jonasgahrstore. We discussed the diplomatic situation and bilateral cooperation. I am grateful for the advice and support – Norway, as always, is helping. I briefed the Prime Minister on the initial results of the advisers’ work… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2025

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι το Κίεβο θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους του πάνω στο αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να βρεθεί συμβιβαστική λύση με την οποία η Ουκρανία θα ενισχύεται και δεν θα αποδυναμώνεται.

Μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης στη σύνοδο κορυφής Crimean Platform, που διεξάγεται στη Σουηδία, ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τον πόλεμο στην Ουκρανία και πρόσθεσε ότι η απόφαση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων είναι κρίσιμης σημασίας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε ότι οι κόκκινες γραμμές του Κιέβου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν οι ίδιες και αφορούν την αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών, τον περιορισμό στον αριθμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και τους περιορισμούς στις μελλοντικές συμμαχίες τις οποίες θα μπορεί να συνάψει η Ουκρανία.

Η Ουκρανία επιμένει σε αυτές τις θέσεις εδώ και καιρό, αν και έρχονται σε αντίθεση με το αμερικανικό σχέδιο που παρουσιάστηκε στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Μιλώντας επίσης στο Crimean Platform ο Ρουσλάν Στεφαντσούκ επεσήμανε ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να αποτελεί μέρος των εγγυήσεων ασφαλείας που θα λάβει η χώρα και να περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Τραπ έγραψε στο Truth Social, «ότι καλό μπορεί να συμβαίνει» όσον αφορά τις συνομιλίες που διεξάγονται στην Γενεύη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

«Είναι όντως πιθανό να σημειώνεται μεγάλη πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας;;; Μην το πιστεύετε μέχρι να το δείτε, αλλά κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει. Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ!», εγραψε χαρακτηστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες στην Γενεύη ξεκίνησαν χθες Κυριακή με τους Ευρωπαίους να παρουσιάζουν την δική τους αντιπρόταση στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και με τον επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμιο να δηλώνει ότι «είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου.

Φον Ντερ Λάιεν: «Είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας»

Για ουσιαστική πρόοδο στις συζητήσεις της Γενεύης σχετικά με τις ειρηνευτικές προσπάθειες για την Ουκρανία έκαναν λόγο η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε κοινές δηλώσεις τους μετά το πέρας της άτυπης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών στη Λουάντα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι έχει δημιουργηθεί μια «σταθερή βάση για την προώθηση των ειρηνευτικών συνομιλιών», επισημαίνοντας πως οι διαπραγματεύσεις αφορούν «την ασφάλεια ολόκληρης της ηπείρου μας τώρα και στο μέλλον».

«Σήμερα επιβεβαιώσαμε ότι είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας τρία βασικά σημεία. Πρώτον, «το έδαφος και η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να γίνονται σεβαστά». Δεύτερον, «μόνο η Ουκρανία ως κυρίαρχο κράτος μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις ένοπλες δυνάμεις». Τρίτον, η Ουκρανία είναι αυτή που θα επιλέξει το μέλλον της.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι «η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να παρέχει στον Πρόεδρο Ζελένσκι όλη την υποστήριξη που χρειάζεται: διπλωματική, στρατιωτική και οικονομική». Τόνισε επίσης ότι «η ΕΕ δεσμεύεται να υλοποιήσει την οικονομική υποστήριξη στην Ουκρανία», ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου.

Η στάση της ΕΕ και οι επόμενες κινήσεις

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου χαιρέτισε τις «εποικοδομητικές» συζητήσεις και την πρόοδο που σημειώθηκε στη Γενεύη μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, εξάροντας τις προσπάθειες του Προέδρου Ζελένσκι και του Προέδρου Τραμπ, καθώς και των αντιπροσωπειών τους. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι «είναι σαφές πως τα ζητήματα που αφορούν άμεσα την ΕΕ, όπως οι κυρώσεις, η διεύρυνση ή τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, απαιτούν την πλήρη συμμετοχή και λήψη αποφάσεων από την ΕΕ».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία συνεργαζόμενοι στενά με την ΕΕ και σε στενό συντονισμό με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», πρόσθεσε ο Κόστα, υπογραμμίζοντας ότι «αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να προχωρήσουμε ως εταίροι, ενωμένοι προς τον κοινό μας στόχο». Ο στόχος αυτός, όπως είπε, είναι ο τερματισμός του πολέμου και η διασφάλιση μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης για την Ουκρανία. «Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι μια προσωρινή εκεχειρία, πρέπει να είναι μια λύση με διάρκεια», κατέληξε.

Διπλωματικό θρίλερ στην Γενεύη

Εντονη διπλωματική κινητικότητα στις «πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής», όπως τις χαρακτήρισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώθηκε χθες στη Γενεύη όπου συναντήθηκαν ουκρανοί, αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι για να συζητήσουν το προσχέδιο που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφότου το Κίεβο και οι σύμμαχοί του εξέφρασαν ανησυχία για σημαντικές παραχωρήσεις προς την επιτιθέμενη Ρωσία, που περιλάμβανε. Οι Ευρωπαίοι έκαναν τη δική τους αντιπρόταση που ανασκευάζει σημείο προς σημείο το αμερικανικό σχέδιο.

Οι ομάδες εργασίας θα συνεχίσουν να συζητούν, καθώς σημειώνεται «τεράστια πρόοδος», σύμφωνα με τον Ρούμπιο και υπάρχει η ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες θα καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο, το οποίο όπως ανέφερε ο αμερικανός υπουργός «θα πρέπει να δεχθούν και οι Ρώσοι».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, καταρτίστηκε από εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Χρησιμοποίησε ως βάση την αμερικανική αλλά με πολλές προτάσεις για τροποποιήσεις ή και απαλείψεις. Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας, ενώ προβλέπει αντί για 600.000 που αναφερόταν στο αμερικανικό σχέδιο να είναι ο ουκρανικός στρατός γενικά, να είναι 800.000 «εν καιρώ ειρήνης»

Επίσης, περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις απαλείφοντας την αμερικανική πρόταση να παραχωρηθούν στους ρώσους εδάφη της ανατολικής επαρχίας Ντονμπάς που βρίσκονται στα χέρια των Ουκρανών. Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωριστούν «de facto ρωσικές» και θα «χάριζε» στη Μόσχα περιοχές που τώρα κατέχουν οι Ουκρανοί.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές». Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα». Τη συγκεκριμένη πρόταση, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη», καθώς μάλιστα προέβλεπε ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Πρόκειται για σημεία τα οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει η λύση που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, μέχρι την Πέμπτη που ήταν η διορία που έδωσε στο Κίεβο. Πάντως ο Τραμπ είπε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι η τελική, σηματοδοτώντας περιθώρια για αλλαγές.