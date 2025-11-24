Εντονη διπλωματική κινητικότητα στις «πιο παραγωγικές και σημαντικές συναντήσεις μέχρι στιγμής», όπως τις χαρακτήρισε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σημειώθηκε χθες στη Γενεύη όπου συναντήθηκαν ουκρανοί, αμερικανοί και ευρωπαίοι αξιωματούχοι για να συζητήσουν το προσχέδιο που παρουσίασε η Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αφότου το Κίεβο και οι σύμμαχοί του εξέφρασαν ανησυχία για σημαντικές παραχωρήσεις προς την επιτιθέμενη Ρωσία, που περιλάμβανε. Οι Ευρωπαίοι έκαναν τη δική τους αντιπρόταση που ανασκευάζει σημείο προς σημείο το αμερικανικό σχέδιο.

Οι ομάδες εργασίας θα συνεχίσουν να συζητούν, καθώς σημειώνεται «τεράστια πρόοδος», σύμφωνα με τον Ρούμπιο και υπάρχει η ελπίδα ότι τις επόμενες ημέρες θα καταλήξουν σε ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο, το οποίο όπως ανέφερε ο αμερικανός υπουργός «θα πρέπει να δεχθούν και οι Ρώσοι».

Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση, σύμφωνα με πληροφορίες, καταρτίστηκε από εκπροσώπους της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Χρησιμοποίησε ως βάση την αμερικανική αλλά με πολλές προτάσεις για τροποποιήσεις ή και απαλείψεις. Προτείνει οι εγγυήσεις ασφαλείας που η Ουκρανία θα λάβει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αντίστοιχες με το Αρθρο 5 της Ατλαντικής Συμμαχίας, ενώ προβλέπει αντί για 600.000 που αναφερόταν στο αμερικανικό σχέδιο να είναι ο ουκρανικός στρατός γενικά, να είναι 800.000 «εν καιρώ ειρήνης».

Επίσης, περιορίζει τις εδαφικές παραχωρήσεις απαλείφοντας την αμερικανική πρόταση να παραχωρηθούν στους ρώσους εδάφη της ανατολικής επαρχίας Ντονμπάς που βρίσκονται στα χέρια των Ουκρανών. Το ευρωπαϊκό σχέδιο ορίζει ότι «διαπραγματεύσεις για ανταλλαγές εδαφών θα εκκινήσουν από τη Γραμμή Επαφής», έναντι της εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου που όριζε εκ προοιμίου ότι ορισμένες περιοχές θα αναγνωριστούν «de facto ρωσικές» και θα «χάριζε» στη Μόσχα περιοχές που τώρα κατέχουν οι Ουκρανοί.

Σχετικά με τη χρήση των παγωμένων στη Δύση, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προβλέπει: «Η Ουκρανία θα ανοικοδομηθεί πλήρως και θα αποζημιωθεί οικονομικά και μέσω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία θα παραμείνουν παγωμένα μέχρις ότου η Ρωσία αποζημιώσει την Ουκρανία για τις καταστροφές». Το αμερικανικό σχέδιο προέβλεπε ότι 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα επενδυθούν «σε μία υπό τις ΗΠΑ προσπάθεια ανοικοδόμησης και επενδύσεων στην Ουκρανία» και ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50% των κερδών από το εγχείρημα.

Το αμερικανικό σχέδιο πρότεινε επίσης το υπόλοιπο να επενδυθεί σε ένα «ξεχωριστό αμερικανορωσικό επενδυτικό όχημα». Τη συγκεκριμένη πρόταση, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη», καθώς μάλιστα προέβλεπε ότι η ΕΕ θα συνεισφέρει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Πρόκειται για σημεία τα οποία δεν μπορούμε να δεχθούμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα υπάρξει η λύση που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ, μέχρι την Πέμπτη που ήταν η διορία που έδωσε στο Κίεβο. Πάντως ο Τραμπ είπε ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν είναι η τελική, σηματοδοτώντας περιθώρια για αλλαγές.

Μέσα σε όλα αυτά ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέφερε την τοξική ατμόσφαιρα του Φεβρουαρίου, όταν είχε επιτεθεί στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσα στον Λευκό Οίκο, γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social ότι «η ουκρανική “ηγεσία” εξέφρασε μηδενική ευγνωμοσύνη για τις προσπάθειές μας και η Ευρώπη συνεχίζει να αγοράζει πετρέλαιο από τη Ρωσία».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ο Τραμπ έβαλε εισαγωγικά στη λέξη «ηγεσία», υπονομεύοντας για άλλη μια φορά τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος όπως είπε «μπορεί είτε να δεχθεί το σχέδιο είτε να πολεμήσει με όλη του την καρδούλα». Λίγες ώρες αργότερα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι «προσωπικά» ευγνώμων απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. «Η Ουκρανία είναι ευγνώμων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, προς κάθε αμερικανική καρδιά και προσωπικά προς τον πρόεδρο Τραμπ για τη βοήθεια που, αρχή γενομένης από τους Javelin, έχει σώσει ουκρανικές ζωές».

Η διπλωματική προσπάθεια συνεχίστηκε όλη την ημέρα με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι να τηλεφωνούν στον πρόεδρο Τραμπ προκειμένου να συζητήσουν για αλλαγές στο σχέδιό του. Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι σήμερα θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, για να συζητήσουν την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Ουκρανία.