Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ανακοίνωσαν το βράδυ της Κυριακής, μέσω κοινής δήλωσης που δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, ότι κάθε ενδεχόμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία «πρέπει να σέβεται απόλυτα την εθνική κυριαρχία» του Κιέβου. Η ανακοίνωση εκδόθηκε έπειτα από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη Γενεύη μεταξύ αμερικανών, ουκρανών και ευρωπαίων αξιωματούχων.

Η αμερικανική προεδρία χαρακτήρισε τις διαβουλεύσεις στην Ελβετία, στις οποίες συμμετείχε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ως «σημαντικό βήμα μπροστά» προς την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε μετά τις συνομιλίες την πεποίθηση ότι αισθάνεται «πολύ αισιόδοξος» για την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας «πολύ γρήγορα».

Οι συνομιλίες στη Γενεύη, που ολοκληρώθηκαν επισήμως το βράδυ της Κυριακής, βασίστηκαν σε σχέδιο 28 σημείων του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Στο κοινό ανακοινωθέν που εκδόθηκε από την αμερικανική προεδρία αναφέρεται ότι οι συνομιλίες ήταν «παραγωγικές, επικεντρωμένες και με σεβασμό», επισημαίνοντας τη δέσμευση όλων των πλευρών για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Τα δύο μέρη επαναβεβαιώνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία «θα πρέπει να σέβεται πλήρως την εθνική κυριαρχία της Ουκρανίας», ενώ σημειώνουν πως Ουάσιγκτον και Κίεβο έχουν συντάξει «επικαιροποιημένη και επεξεργασμένη» εκδοχή του πλαισίου ειρήνης.

Ο ουκρανός διαπραγματευτής Αντρίι Γέρμακ, στενός συνεργάτης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έκανε λόγο για «πολύ καλή πρόοδο» στις συνομιλίες. Ο ίδιος ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι η νέα εκδοχή του σχεδίου αντανακλά πλέον «την πλειονότητα των προτεραιοτήτων-κλειδιών» του Κιέβου.

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε θέσει προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου για την απάντηση του Ζελένσκι, αν και το Σάββατο διευκρίνισε πως το σχέδιο δεν αποτελεί «τελευταία προσφορά» του.

Η αρχική εκδοχή του εγγράφου είχε προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στο Κίεβο όσο και μεταξύ ευρωπαίων συμμάχων, οι οποίοι μετέβησαν στη Γενεύη για να αποτρέψουν ενδεχόμενη πίεση προς την Ουκρανία να συνθηκολογήσει, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.